Sinsheim-Hoffenheim. (zg/tk) Kennt jemand diese Stoßstangen? Diese Frage stellt sich das Ordnungsamt angesichts der neuesten illegalen Müllentsorgung, die durchaus verräterisch daherkommt: Nachdem vor wenigen Wochen vier widerrechtlich entsorgte Heizöltanks am Waldrand beim Immelhäuser Hof aufgetaucht waren, wurde nun ein großer Haufen mit diversen Autoteilen am Ortsrand von Hoffenheim gefunden.

Das Besondere daran: Insider, etwa aus der Auto-, Entsorgungs- oder Autohandel-Branche, könnten den markanten Fund anhand des hohen Wiedererkennungswerts möglicherweise zuordnen. Denn in dem Haufen finden sich zahlreiche weißgefärbte Bauteile, darunter Front- und Heckschürzen, Schweller, Seiten- und sonstige Anbauteile, Tür-Innenverkleidungen und Radkasten-Abdeckungen, allesamt aus Plastik, Hartgummi und Glasfaserkunststoff. Nun werden Zeugen gesucht, die Auffälligkeiten wahrgenommen haben. Äußerst unklar ist jedoch, ob der oder die Verursacher überhaupt aus der Region stammen: Der Ablageort zwischen Sinsheim und Hoffenheim liegt nah der viel befahrenen Bundesstraße 45, auf einem Parallel verlaufenden Wirtschafts- und Radweg.

Zum wiederholten Mal habe man es mit einem "unschönen Ärgernis" zu tun, heißt es vom städtischen Ordnungsamt. Die Entsorgung der Bauteile bedeute einen größeren personellen und finanziellen Aufwand. Anzeige wurde erstattet. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich an die Behörde zu wenden: unter Telefon 07261 / 404264 oder via E-Mail an ordnungsamt@sinsheim.de