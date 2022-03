Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden die Bankette an der Zulieferstrecke. In den Ortschaften wird befürchtet, dass hierin die Hauptursache der Verschmutzungen durch die Lkw liegt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler/Reihen. Die Lastwagen rollen wieder. Der Baustopp bleibt vorerst bestehen. Nach dem Intervenieren der Stadt Sinsheim an der Baustelle für die Erweiterung des Golfplatzes am Buchenauerhof, läuft die Anlieferung von Aushubmaterial für das Großprojekt seit Dienstagmorgen auf vollen Touren weiter. Zuletzt hatten Naturschützer des Naturschutzbunds Sinsheim auf Probleme für Amphibien hingewiesen, die übers Baugebiet zu einem Laichteich wandern.

Es scheint aber mehrere Probleme zu geben; Behördenvertreter hatten von "mehreren Flanken" gesprochen, die offen seien. Die Schwierigkeiten wurden bei einem Gespräch mit "allen am Vorhaben Beteiligten" am Montag erörtert, sagte Sebastian Falke, Leiter des städtischen Amts für Stadt- und Flächenentwicklung. Bei dem Termin seien neben dem Vorstand der Golfanlage Sinsheim Buchenauerhof AG auch Vertreter eines Planungsbüros für Landschaftsökologie und Umweltplanung vor Ort gewesen, das die Baustelle betreut, sowie "die beteiligten Fuhrunternehmen".

Über den Ausgang des Treffens wurde am Dienstag nur wenig Konkretes preisgegeben. Der Mitte vergangener Woche verhängte Baustopp werde aber laut Falke "bis zur endgültigen Klärung weiter verfügt"; Erdaushub könne wieder angeliefert, aber "nicht eingebaut" werden. Vor dieser Entscheidung sei seitens der Bauherren "zahlreiche Unterlagen" nachgereicht worden, die jetzt vom Baurechtsamt geprüft würden. Ob dies Wochen oder Monate dauern wird, lasse sich derzeit schwer abschätzen, sagt Falke auf Nachfrage: "Ich hoffe, Wochen." Bestandteil der von den Behörden gemachten Auflagen ist auch die Installation einer Reifenwaschanlage an der Ausfahrt der Baustelle auf die Verbindungsstraße nach Weiler, Reihen und Waldangelloch. Noch ist unklar, wie viel Zeit deren Lieferung und Montage in Anspruch nehmen werden.

Unklar sei aber auch, was eine solche Anlage bringt: Ortschaftsräte in den Dörfern entlang der Zulieferroute sind der Ansicht, dass die bisweilen starke Verschmutzung der Straßen auch aus den Banketten außerorts stammt: Bei Begegnungsverkehr auf dem schmalen und gewundenen Sträßchen weichen die Lastwagen mit ihrer breiten Zwillingsbereifung oft in die Grasnarbe aus. Speziell auf dem Abschnitt zwischen Weiler und Reihen haben sich inzwischen bis zu 30 Zentimeter tiefe Rinnen ins Erdreich gedrückt. Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl weist auf Schäden am Gehweg und "lose Randsteine" hin, die sich am Abzweig der Ortsdurchfahrt zum Buchenauerhof gebildet haben. Dort sollen Granitblöcke als Barrieren aufgestellt werden. Und auch was den künftigen Zustand des Straßenbelags anbelangt, nachdem die rund 15.000 Fuhren Erde geliefert sind, macht man sich Sorgen: Rund zehn Jahre ist es her, seit die Verbindungsstraßen letztmals saniert wurden. Risse oder Senkungen werden befürchtet, erkennbar sind solche jedoch momentan nicht.

"Über die Straßen wird zu diskutieren sein", sagt auch Falke. Vertreter des Ordnungsamts hätten sich mit den Fuhrunternehmen "ins Benehmen" gesetzt. Beim Golfclub hieß es, man selbst sei in erster Linie verantwortlich für alles, was innerhalb der eigenen Grundstücksgrenzen passiert, habe aber beim Fahrpersonal Achtsamkeit angemahnt.

Um Achtsamkeit – nämlich gegenüber wandernden Salamandern, Molchen, Fröschen und Kröten – ging es auch bei einem Treffen von Golfclub, Mitgliedern des Nabu Sinsheim, Bauunternehmen und zuständigem Umweltbüro, gleich am Tag nach dem Baustopp. Nach dem Wirbel der Vortage hatte Anja Hoffmann vom Nabu-Vorstand noch am selben Abend gesagt, dass die Stimmung konstruktiv gewesen sei, sich "alle wieder lieb" hätten und man mit Golfplatz-Planungsingenieur Philipp Schwab "klasse arbeiten" könne. Nun soll ein Amphibienschutzzaun auf dem Gelände erweitert werden; auch die Wege, die die Tiere aus den Wäldern rund um die Golfanlage nehmen, müssten noch genauer untersucht werden. Vom Golfclub kam indessen das Signal, zusätzliche Teiche auf dem Gelände anzulegen. Um die genaue Ausgestaltung müsse man sich nun kümmern, in erster Linie das Fachbüro, unterstützt durch Ehrenamtliche mit deren Ortskenntnis. Das kalte und trockene Wetter spiele dem Vorhaben positiv in die Karten – Amphibien wanderten zurzeit nicht. Auch an Amphibienzäune entlang der Straße denkt Hoffmann. Um das Gesamt-Projekt zu betreuen, brauche es allerdings noch einige zusätzliche Helfer mehr als bislang.

Rund 200.000 bis 250.000 Kubikmeter Erde werden fällig bei der Geländemodellierung des Golfclubs, der einen bisherigen Sechsloch- in einen wettbewerbstauglichen Neunloch-Platz umbauen will. Bedenken Einzelner, dass am Ende die dreifache Erdmenge benötigt werden könnte, seien bei den Gesprächen am Montag thematisiert worden, sagt Amtsleiter Falke. Auch das Gerücht, dass Teile des Aushubmaterials vom Bahnprojekt "Stuttgart 21" stammen würden, sei angeklungen. Beides, sagt Falke, "stammt aus dem Bereich der Legenden".