Sinsheim. (cbe) Wer am Mittwochmittag ins Freibad wollte, musste an der Kasse anstehen: "Echt überrascht" zeigte sich Betriebsleiterin Tina Steinrück ob der zahlreichen Badegäste. "Die ersten standen bereits um 8.45 Uhr vor der Tür", berichtet sie. Bei Außentemperaturen um die 21 Grad Celsius konnte man sich im über 25 Grad warmen Schwimmerbecken aufwärmen - "gefühlt jedenfalls", schmunzelt Steinrück. Viele Besucher genossen aber auch einfach die Sonne, so mancher Gast ruhte sich vom Tanz in den Mai aus.

Mehrere Kinder und Jugendliche tobten bereits im Wasser, darunter die Freunde Louis, Gabriel und Luke. Sie alle finden es gut, dass momentan noch nicht so viel los ist, wie im Hochsommer: "Da muss man nicht so lange an der Rutsche oder am Sprungturm anstehen", erklärt der zwölfjährige Louis.

"Wir wären auch im Regen gekommen", betont Britta Olbert, die unter anderem mit ihrer Freundin Claudia Nelles gekommen ist. Das Freibad sei für sie eine "zweite Heimat", die Dauerkarte eine klare Sache. Ihnen gefällt das Bad sehr gut, das sich im zweiten Jahr nach Abschluss der Umbauphase komplett fertig präsentiert.

Ein von mehreren Badegästen erwähnter Wermutstropfen: Die Parkplätze direkt vor dem Schwimmbad sind gesperrt. Einige Sinsheimer könnten laufen, mit dem Fahrrad oder dem Motorroller anreisen, räumen Gäste ein. Eltern mit mehreren Kindern und viel Gepäck bereite ein weiter entfernter Parkplatz aber Mühe.