Sinsheim-Steinsfurt. (cbe) Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Sanierungsarbeiten an der Autobahn-Anschlussstelle Steinsfurt, Auffahrt in Richtung Mannheim, sind schneller fertig als geplant: Sowohl die Baufirma als auch der Bauingenieur der Autobahnbetreibergesellschaft ViA6-West erklärten, dass am Donnerstag gegen 18 Uhr die Anschlussstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden soll.

Ursprünglich war angekündigt worden, dass die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden sollen. "Es lief alles nach Plan, es gab keine Überraschungen", erklärte Sandra Laier, Bauleiterin der Firma Johann Bunte, gegenüber der RNZ. Im Laufe des Donnerstags wird noch der neue Asphalt abgekehrt, Fugen werden geschhnitten, Bankette wieder abgerüttelt und die Markierungen aufgebracht.

Ab Montag, 9. September, 15 Uhr, ist die A 6-Anschlussstelle Steinsfurt in Fahrtrichtung Heilbronn bis einschließlich Donnerstag, 12. September, 17 Uhr, komplett gesperrt. Dies betrifft sowohl die Auf- wie auch die Abfahrt zur A 6. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen Sinsheim-Süd (Stadion) oder Bad Rappenau zu nutzen.

Die Sanierungsarbeiten betreffen ebenso die A 6-Anschlussstelle Bad Rappenau. Diese ist in Fahrtrichtung Nürnberg von Mittwoch, 25. September, 9 Uhr, bis einschließlich Samstag, 28. September, 22 Uhr, komplett gesperrt. Auf beiden Rampen wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen in Sinsheim-Steinsfurt oder Heilbronn/Untereisesheim zu nutzen.

Die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wird von Dienstag, 17. September, 0 Uhr, bis Donnerstag, 19. September, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Nürnberg und von Montag, 23. September, 0 Uhr, bis einschließlich Freitag, 27. September, 17 Uhr, in Fahrtrichtung Mannheim wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Update: 5. September 2019, 13.45 Uhr

Von Christian Beck

Mit 1000 PS beförderte eine Fräse die alte Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Steinsfurt in Richtung Mannheim am Montag in die Lkw. Möglicherweise können die Arbeiten am Donnerstag bereits abgeschlossen werden. Foto: Christian Beck

Sinsheim-Steinsfurt. Wer zurzeit in und um Sinsheim unterwegs ist, muss einiges beachten: Neben der Hauptstraße ist seit Montag auch die Anschlussstelle Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim komplett gesperrt. Deck- und Binderschicht der Fahrbahn werden bis Freitag ausgetauscht. In der kommenden Woche folgt die Anschlussstelle in Richtung Nürnberg. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch die Anschlussstellen Rauenberg und Bad Rappenau saniert.

Es rumpelt, es hupt, ein leicht beißender Geruch liegt in der Luft. Mit Hilfe von 1000 PS befördert die Asphaltfräse die alte Fahrbahndecke in den Lkw-Auflieger. Damit es nicht allzu sehr staubt, benötigt die Baumaschine vier Kubikmeter Wasser in der Stunde. Innerhalb von wenigen Minuten ist der dreiachsige Kipper voll, weitere stehen schon bereit. "Es läuft gut, wir sind im Zeitplan", berichtet Sandra Laier, Bauleiterin der Firma Johann Bunte.

Doch so manche Herausforderung ist schon dabei: "Keine Unterlagen" seien über diesen Bereich vorhanden, erklärt Bauingenieur Salem Salem, bei der Autobahnbetreibergesellschaft ViA6-West für die Erhaltung zuständig. Zwar ist bekannt, dass die Autobahn als so genannte "Neckarlinie Mannheim - Heilbronn" zwischen den Jahren 1964 und 1968 hergestellt wurde. Seitdem wurde die Fahrbahndecke aber mehrfach ausgetauscht.

Und wie der Zustand der Binderschicht ist - sie verbindet im Straßenbau Deckschicht und Tragschicht - sei nicht immer klar zu sagen. Deshalb sind laut Salem im Juli Bohrkerne gezogen worden. Doch hier bekomme man auch nur einen punktuellen Eindruck.

Nach den ersten Arbeiten zeigte sich der Bauingenieur aber optimistisch: "Wenn keine Überraschung kommt, klappt es, dass wir schon am Donnerstag fertig sind." Dann könnte der Verkehr bereits am Freitag wieder über die Anschlussstelle rollen. Doch da spielt auch das Wetter eine Rolle: Starker Regen würde eine Verzögerung bedeuten, da dann der frische Asphalt zu schnell abkühle und nicht gut verdichtet werden kann.

Nachdem im Laufe des Montags die alte Fahrbahndecke abgefräst und die Straße gereinigt wurde, folgt in den kommenden Tagen der Einbau des neuen Belags. Zwischen allen drei Schichten werde jeweils eine Bitumen-Emulsion als Bindemittel aufgebracht, dann die Schichten selbst. Klappt alles wie geplant, folgen am Donnerstag die Markierungsarbeiten.

