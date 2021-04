Sinsheim. (zg/tk) Die Freude währte nur kurz. Bereits am 22. Februar hatte der städtische Krisenstab den Begegnungs- und Bewegungspark auf der "alla Hopp!"-Anlage im Postgarten Corona-bedingt geschlossen, nachdem sich dort viele Menschen getroffen und Kinder gespielt hatten. "Die Inzidenz" sei zu hoch, hieß es damals, und auch zu Beschwerden war es gekommen, weil Abstands- und Maskengebote nicht eingehalten wurden. Nach kurzer Öffnung seit 8. März wiederholt sich nun die Geschichte: Kurzfristig hat die Stadtverwaltung nun am 31. März die erneute Schließung ab 1. April beschlossen. Betroffen ist auch der Skatepark. Beide Anlagen waren auch jetzt rege frequentiert worden. Die "anhaltend hohen Fallzahlen" seien Grund für die wiederholte Schließung: 14 Personen wurden am 31. März in Sinsheim neu positiv auf das Corona-Virus getestet gemeldet; aktive Fälle gab es 122. Man verstehe "den Wunsch insbesondere von Kindern, Jugendlichen und Familien, die frühlingshaften Temperaturen an den freien Ostertagen bestmöglich im Freien zu nutzen", hieß es im Krisenstab. Trotzdem könne man keinen "großen Ausbruch riskieren" oder "sämtliche personellen Ressourcen von Polizei und Ordnungskräften" zur Kontrolle der Anlagen heranziehen.