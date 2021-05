Noch liegt die Schiene auf Gleis 4 nicht gerade: Die Stopfmaschine (der gelbe Zug im Bild) muss erst noch darüber fahren. In rund zwei Wochen folgt eine größere Baustelle, bei der Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommt. Foto: C. Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Selbst etliche Meter entfernt vibriert der Boden deutlich, das eigene Wort ist kaum zu verstehen. Ist die rund 35 Meter lange und 141 Tonnen schwere Stopfmaschine in Betrieb, kann sie sich nicht verstecken. Am Freitag arbeitete sie auf Gleis 4 am Hauptbahnhof. Die Baustelle ist eher klein, 250 Meter Schiene wurde dort neu verlegt. Die deutlich aufwendigere Baustelle kommt noch: Vom 23. Mai bis 14. Juni werden zwei Kilometer Schienen zwischen Sinsheim und Steinsfurt erneuert. Der eingleisige Streckenabschnitt ist in der Zeit gesperrt, es wird ein Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommen.

"Für viele Bauarbeiten braucht man ein Gleis nebenan", erklärt Projektleiter Wolfgang Otters. So können beispielsweise Bagger und Kräne auf einem Gleis fahren, um Schienen, Schwellen und Schotter am nebenliegenden Gleis aus- oder einzubauen. Bei Gleis 4 am Hauptbahnhof, dem Abstellgleis, sei das kein Problem. Denn hier wurde vor allem in der Nacht gearbeitet, wenn keine Züge mehr fahren. Dann können die Baumaschinen auch Gleis 3 mitbenutzen, dort fahren tagsüber S-Bahnen und der Regionalexpress.

Was macht die Stopfmaschine bei den Gleis-Bauarbeiten Bahn? Kamera & Redaktion: Christian Beck / Produktion: Götz Münstermann

Doch die Strecke zwischen Sinsheim und Steinsfurt ist eingleisig. "Das macht die Gleisbauarbeiten komplizierter", erklärt der Projektleiter. Große Maschinen müssen "vor Kopf" arbeiten: Dabei wird beispielsweise der Schotter entfernt und über mehrere dahinterliegende Förderbänder abtransportiert. Und es kommt auch mehr Personal zum Einsatz: Am Gleis 4 am Hauptbahnhof arbeiten laut Otters bis zu 25 Personen, zwischen Sinsheim und Steinsfurt werden es bis zu 60 sein.

Hintergrund der Bauarbeiten ist in beiden Fällen altersbedingter Verschleiß. Die Schienen nutzen sich im täglichen Betrieb ab, vor allem aber, wenn eine Maschine sie alle paar Jahre abschleift, um kleine Risse und Unebenheiten auszugleichen. "Gleise halten bis zu 40 Jahre, je nach Belastung", erklärt der Projektleiter. Im Falle des Abstellgleises könnten es aber auch 60 Jahre sein.

Während die Schienen ausgetauscht werden, können Beton-Schwellen meist wiederverwendet werden. Und der Schotter wird ausgesiebt, größere und scharfkantige Steine werden häufig ebenfalls wieder verwendet. Die Stopfmaschine sorgt im Anschluss dafür, dass der Schienenstrang gerade und eben wird: Sie hebt die Gleise ein wenig an, während mehrere Stopfpickel, die aussehen wie lange Zähne einer Baggerschaufel, ins Gleisbett eintauchen. Dort vibrieren sie mit einer Frequenz von 50 Hertz und sorgen so dafür, dass sich der scharfkantige Schotter verzahnt und hält.

Am Sonntag sollen die Arbeiten an Gleis 4 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten zwischen Sinsheim und Steinsfurt werden zum großen Teil in den Pfingstferien erledigt. Dort wird dann rund um die Uhr gearbeitet. "Sonst würde es deutlich länger dauern", erklärt der Projektleiter. Zudem wäre das Gleis von schlechterer Qualität, wenn die Arbeiten ständig unterbrochen würden. Vier Millionen Euro investiert die Bahn in beide Baumaßnahmen.

Vom 23. Mai bis 14. Juni sollen laut Bahn-Informationen die meisten S-Bahnen der Linie S5 zwischen Sinsheim Hauptbahnhof und Bad Rappenau/Eppingen durch Busse ersetzt werden. Die Fahrtzeiten weichen vom regulären Fahrplan ab.