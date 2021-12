Von Tim Kegel

Sinsheim. Rund 5000 seit 14. Dezember von einer Großstörung im Glasfasernetz betroffene Vodafone-Kunden in der Region haben’s inzwischen gemerkt: Die Sache gibt wohl etwas Längeres. Der Fall bleibt indessen merkwürdig.

Die Störungsstelle liegt nach Schilderungen des Internet-Konzers "an der Bahntrasse" in den Weiten zwischen Steinsfurt und Grombach. Knapp zwei Stunden nachdem die Störung am wischen herausgestellt hat, ist der betroffene Leitungsstrang im Besitz der Deutsche Bahn Kommunikationstechnik, einer Bahn-Tochter. Vodafone ist Mieter auf dem Abschnitt. Eine Konstellation, die nach Ansicht von Kennern der Materie die Angelegenheit nicht einfacher macht. Eine Anfrage bei der Bahn blieb bislang unbeantwortet.

Und auch das, was an Hintergründen der Störung durchgesickert ist, sorgt unter Fachleuten nicht gerade für Aufatmen: Inzwischen ist die Rede davon, dass "Kabel auf einer Länge von 100 Metern" getauscht werden müssen. Ob diese allerdings im Gleisbett liegen, darunter oder daneben – hierüber konnte man beim Großkonzern am späten Mittwochnachmittag nur deuteln.

Wenige Stunden zuvor im entlegenen Gebiet außerhalb von Steinsfurt; in Heilbronner Fahrtrichtung linker Hand gelegen: Ein besserer Trampelpfad windet sich die Bahnlinie entlang. Die Gegend rund um den Bahnkilometer 17, in der die ominöse Schadstelle liegen soll, ist gesäumt von Feldern, Wiesen und aufsteigendem Bergwald, mit den Gleisen im Tal. Menschen kommen kaum dort hin. Dass, wie zunächst vermutet wurde, ein Baggerbiss oder andere Arbeiten zur Störung geführt haben könnten – dies wirkt an dieser zivilisationsfernen Ecke nur schwer vorstellbar. Und auch von dem Trupp aus Technikern, der bis zuletzt vor Ort gewesen sein soll und zu dem über den Tag auch ein Mitglied der zuständigen Bahn-Abteilungsleitung hinzugestoßen sein soll, fehlte am Vormittag an der beschriebenen Stelle jede Spur.

Symbolfoto: dpa

Bei Vodafone hieß es, man könne "versichern, dass Techniker vor Ort sind" und dass "alles Menschenmögliche" getan werde, um die Störung schnell abzustellen. Die Unsichtbarkeit der Bauarbeiten erklärte man so: Die Tätigkeiten würden möglicherweise "unterirdisch erledigt", in einem Versorgungsschacht der Bahn. Es gebe solche Bauwerke, die man sich "ähnlich einer Kanalisation" vorstellen müsse, und die auch "unter den Gleisen" liegen könnten, hieß es auf Anfrage. Örtliche Sachverständige, wie vom Arbeitskreis Nahverkehr, sind hiervon überhaupt nicht überzeugt, "ein Witz", hieß es hierzu. Vielmehr vermute man das Kabel in einem konventionellen Versorgungsschacht, der oft in Form von Trögen "neben dem Gleisbett" verlaufe. Dass die Arbeiten, wie ebenfalls von Vodafone geschildert, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgebrochen wurden, sei "der nächste Witz", wie es hieß – "es war wohl zu dunkel", war einer der Kommentare.

Als Störungsursache sprach Vodafone weiterhin von einer "starken Beschädigung des Hauptkabels", deren Reparatur in der "Planung und Ausführung leider sehr aufwendig" sei. Keine genaue Aussage machte man dazu, was oder wer den Schaden herbeigeführt hat. Für Stirnrunzeln bei Verkehrs- und IT-Fachleuten der Region sorgt nun vor allem die große Länge des Schadens in Verbindung mit der Lage des Gebiets. Danach gefragt, ob es sich auch um einen Sabotageakt oder einen gescheiterten Metalldiebstahl handeln könnte, reagierte man bei Vodafone schmallippig: "Es könnte vieles gewesen sein", hieß es, und ja, "es könnten auch Leute gewesen sein." Bei Fragen zum Verursacher der Störung müsse man allerdings "auf den Besitzer" der Trasse verweisen.

Auf rund 5000 Kunden war die Zahl der Betroffenen zuletzt angestiegen – Firmen, Personal im Homeoffice, Kommunen, Privatpersonen ohne Kabelfernsehen – dass es noch mehr sein könnten, ist wahrscheinlich. Ebenso, dass es sich bei der Großstörung, die bis in den Kleinen Odenwald reicht, eigentlich um mehrere Vorfälle handeln könnte: Jedenfalls fiel im Gespräch mit Vodafone auch der Nebensatz von "noch einer anderen Störung". Die Antwort auf die Frage, wie lange die ganze Region noch warten soll, klingt kleinlaut: Zwar rechne man "nach wie vor" mit einem bis zwei Tagen Gesamt-Reparaturzeit, "nicht mit Wochen" – andererseits hieß es: "Das kann man redlich nicht sagen."

Im Rathaus Sinsheim gelang es nach einer Sonderschicht bis Dienstagnacht zumindest, mithilfe von Redundanzen "die Bürgerservices hochzufahren" und Homeoffice-Lösungen wieder einzurichten. Die Verwaltungsstellen sind nach wie vor "down". Es läuft ein Notbetrieb, ähnlich wie in vielen Firmen. Oberbürgermeister Jörg Albrecht hält die Handhabe der Störung für "einen Skandal", es gebe seitens Netz- und Infrastrukturanbieter "null Krisenkommunikation". Vodafone sieht das anders: Man biete "jedem Kunden auch Ansprechpartner".

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 18.56 Uhr

Die Vodafone-Großstörung kam mit Ankündigung

Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Eine Großstörung im Kabelnetz hat am Dienstag und bis zuletzt Tausende Anschlüsse im weiten Umkreis von Sinsheim und bis in den Kleinen Odenwald lahmgelegt. Netzbetreiber Vodafone sprach auf Anfrage allein von 4200 betroffenen Kunden im Raum Sinsheim. Sowohl Internet, wie auch Festnetz-Telefonie und Kabelfernsehen waren bis zum späten Dienstagabend außer Betrieb. Nach Aussagen der Konzern-Kommunikation hofft man, den Schaden "spätestens am Mittwoch" beheben und Kunden wieder ans Netz anschließen zu können. Kenner der Materie äußern sich indessen abwartend.

Firmen konnten nicht arbeiten, waren dann schlicht nicht erreichbar, hatten keinen Schimmer für wie lange. Personal im Homeoffice übte sich im Däumchendrehen. Aufträge gingen weder rein, noch raus. Und ging’s um den Antrag für einen Personalausweis, um die Einhaltung amtlicher Fristen – Pech gehabt. "Was ist, wenn das mal den Strom betrifft?" Diesen beklemmenden Satz gab es oft zu hören.

Ursache für dieses Chaos ist laut Vodafone ein Kabelschaden auf dem Glasfaserstrang, über den die Haushalte ans Kabelnetz des Konzerns angeschlossen sind. Der Schaden, über dessen Zustandekommen nichts gesagt wurde, liege an der Bahnstrecke, entlang dieser verläuft auch die Glasfaser-Zufuhrstrecke zum einem Verteilerpunkt in Sinsheim.

Dass die Behebung des Schadens Zeit in Anspruch nehmen könnte, deutet auch Vodafone-Chefsprecher Volker Petendorf an, der die Region Sinsheim von Besuchen kennt: Hierzu seien "Tiefbauarbeiten und Spleißarbeiten zwingend erforderlich". Weil das Hauptkabel jedoch "sehr starke Beschädigungen" aufweise, seien die Arbeiten "sehr aufwendig", sowohl in der Planung, wie auch in der Ausführung.

Nachdem die Probleme am Dienstag gegen 11 Uhr bekannt wurden, habe ein örtlicher Dienstleister die Schadstelle nach umfangreichen Messungen ermitteln können und ein Reparaturkonzept erstellt. Nach letzter Auskunft haben Tiefbauarbeiten noch am selben Tag begonnen. Der Ort, an dem der Schaden aufgetreten ist, liegt nach Informationen der RNZ zwischen Bahnkilometer 15,9 und 17,7. Anhand dieser Daten verorten Eisenbahn-Kenner die Schadstelle auf einem Abschnitt zwischen dem Steinsfurter Bahnhof und dem Bahnübergang über die Bundesstraße 39 zwischen Ortsausgang Steinsfurt und Kirchardt.

Die Betroffenen bat der Konzern um Entschuldigung "für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten". Dass es "nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstrangs" gehe, sondern um Kunden, die in Zeiten von Homeoffice "klare Kommunikationsbedürfnisse" hätten und den Anschluss ans Kabelnetz "wünschen und benötigen" würden, sei offenkundig.

Tatsächlich versetzte die Störung die IT-Abteilungen von Firmen und Behörden in Alarmstimmung. Zur Schadensbegrenzung wurden hastig und mit hohem Zeitaufwand Redundanzen eingerichtet. Aufgrund derzeit kursierender Meldungen über Sicherheitslücken gängiger Software-Anwendungen wurde auch über einen Cyberangriff spekuliert. Bei der Sinsheimer Stadtverwaltung war unter anderem das Bürgerbüro handlungsunfähig; ein Gros der Verwaltungsstellen war nicht erreichbar, der E-Mail-Verkehr funktionierte nicht. Ebenso wenig die Kommunikation mit Rechenzentren. Experten waren am Abend unsicher, ob sich der Schaden bis Mittwoch tatsächlich beheben lässt: Bedenken gab es aufgrund der Lage des Kabels an der Bahntrasse und den sich hieraus ergebenden Herausforderungen, einerseits arbeiten zu können, andererseits den Zugverkehr zu ermöglichen. Zudem erforderten Spleißarbeiten das Zusammenfügen vieler Hundert extrem dünner Glasfaserstränge. Auch Vodafone-Sprecher Petendorf verglich das Prozedere mit "dem Zusammenfügen zweier Rasierpinsel".

Dass die Kommunikationsanbieter ihre Leitungen "maßlos überbuchen" würden, schilderten mehrere Branchenkenner am Dienstag auch aufgrund zurückliegender Erfahrungen der jüngsten Zeit, die nachdenklich stimmen würden. Die Situation, so heißt es, habe sich abgezeichnet; kam mit Ankündigung. Denn bereits am Vortag waren Störungen in Dühren bekannt geworden; hier wurde seitens Vodafone ein "Rückwegstörer" als Ursache vermutet – ein veraltetes, schlecht gewartetes oder illegales Gerät, das im begrenzten, nachbarschaftlichen Umfeld für Verbindungsprobleme sorge.

Aus Sinsheim-Rohrbach berichtet eine Frau von massiven Störungen beim Kabelfernsehen, "schon seit zehn Tagen". Die Dame – eine von 45 Millionen Vodafone-Kunden – wartet "seit Tagen auf den Rückruf", den ihr ein Techniker zugesagt habe. Rund 500 Dührener Haushalte waren am 17. November für anderthalb Tage ohne Kabel-Telefon, -Fernsehen und Internet. Damals hätten Arbeiten an der Autobahnunterführung außerhalb der Ortschaft den Fehler verursacht. Zeitgleich waren allerdings Störungsmeldungen aus einem Gebiet von Zaisenhausen bis Neckargemünd eingegangen.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 20.38 Uhr

Sinsheim. (tk) Telefon-Festnetz, Kabelfernsehen, Internet – es geht nichts mehr: Rund 4200 Anschlüsse im Gebiet der Großen Kreisstadt Sinsheim sind zurzeit von einer Großstörung des Anbieters Vodafone betroffen. Dies bestätigte ein Konzernsprecher auf Anfrage der RNZ. Nach der Ursache des Fehlers werde momentan gesucht.

Zahlreiche Anrufer hatten zuvor von massiven Problemen seit Dienstagvormittag berichtet, darunter Anwender im Homeoffice. Und schon am Montag hatte es Störungen im Stadtteil Dühren gegeben, als deren Ursache vom Konzern bis zuletzt sogenannte "Rücklaufstörer" genannt wurden – veraltete, defekte oder illegal betriebene Geräte im Nachbarschaftsumfeld der Anschlüsse.

Inzwischen gilt als gesichert, dass es sich um jene nicht als Ursache für eine Störung des jetzigen Ausmaßes handeln kann. Unterdessen haben Kunden des Anbieters im Stadtteil Rohrbach von einem Totalausfall des Kabelfernsehens seit über zehn Tagen berichtet.

Bereits am 17. November waren Vodafone-Kunden in zahlreichen Kraichgau-Orten von einer größeren Störung betroffen, darunter knapp 500 Haushalte in Sinsheim-Dühren.