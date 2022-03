Sinsheim. (bju) Mit dem Tatvorwurf "Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln" wurde ein 24-jähriger Sinsheimer konfrontiert, der sich nun vor dem Amtsgericht dafür verantworten musste. Im Jahr 2020 soll der gelernte Facharbeiter für Lagerlogistik bei mehreren Treffen auf einem privaten Gartengrundstück und auf einem Feldweg in Sinsheim Marihuana in Mengen von insgesamt rund 800 Gramm verkauft haben. Dafür soll er einmal 1500 Euro und ein anderes Mal 4000 Euro erhalten haben. Laut Anwältin des Angeklagten zeige dieser sich geständig und könnte die Vorwürfe "fast so einräumen". Aber von den vereinbarten 1500 Euro habe der junge Mann nur 700 Euro erhalten und von den 4000 Euro gar nichts.

Wie sich im Laufe der Verhandlung herausstellte, hatte dies auch der nicht erschienene Zeuge und bereits Verurteilte bei seinem Vernehmungsprotokoll bei der Polizei ausgesagt, bei dem er damals auch den Namen des Angeklagten als Verkäufer der Drogen genannt hatte. Das Wirkstoffgutachten über den Anteil des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) bescheinigte den Betäubungsmitteln eine schlechte Qualität. "Es wundert mich, dass es von Käufern nie eine Reaktion gab", merkte Richterin Bärbel Hönes an.

Im Auszug aus dem Bundeszentralregister gab es für den Angeklagten einen Eintrag aus dem Jahr 2017 für den Handel mit Betäubungsmitteln festzustellen, die er früher auch selbst konsumiert hatte. Seit der Aktion im Jahr 2020 sei der Angeklagte aber nicht mehr auffällig gewesen und nehme auch keine Drogen mehr, ergänzte die Anwältin. In ihrem Plädoyer ging sie auf die einschlägige Vorstrafe ein, aber auch, dass ihr Mandant gewillt sei, einen Schlussstrich unter die Drogen-Vergangenheit zu ziehen. "Ich bereue, was ich getan habe, und möchte mich jetzt auf meine Zukunft konzentrieren", sagte der Angeklagte.

Zuvor hatte die Staatsanwältin mit Rücksicht auf das Geständnis ein Jahr und fünf Monate mit dreijähriger Bewährung sowie eine 1700-Euro-Geldstrafe gefordert. Richterin Hönes glaubte dem Angeklagten, dass dieser im Jugendalter das schnelle Geld mit dem unerlaubten Handel machen wollte. "Und auch jetzt in den zwei Jahren nach seiner letzten Tat scheint er nochmals nachgereift zu sein."

Die Vorsitzende sprach aufgrund der guten Sozialprognosen mit festem Wohnsitz und einem geregelten Einkommen sowie der schlechten Qualität der weichen Droge trotz gewerbsmäßigen Handels eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf zwei Jahre Bewährung aus. Zusätzlich muss der Angeklagte 1600 Euro in Raten an den Bürgerkreis Sinsheim zahlen und sich regelmäßig einem Drogenscreening unterziehen.