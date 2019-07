Sinsheim. (pol/mare) Ein 23-Jähriger schwebt nach einer Auseinandersetzung während des Sinsheimer Stadtfestes in Lebensgefahr. Ein 19-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Aber der Reihe nach: Der 19-Jährige soll nach dem Stadtfest am 21. Juli gegen 4.30 Uhr mit dem 23-Jährigen in Streit geraten sein. Vor einem Café in der Bahnhofstraße 23 wurde der Zwist dann körperlich, der 19-Jährige sill dabei seinen Kontrahenten zu Boden gestoßen haben.

Der 23-Jährige kam mit seinem Kopf auf den Pflastersteinen auf und blieb bewusstlos liegen. Er wurde später in eine Spezialklinik gebracht, wo ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde. Er schwebt immer noch in Lebensgefahr.

Der 19-Jährige wurde derweil am Samstag festgenommen. Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wanderte er hinter Gitter.

Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen nun dringend nach Zeugen des Vorfalls am 21. Juli. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Kriminalpolizei melden.