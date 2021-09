Sinsheim. (zg/rnz) "Wir haben noch nie so früh die 1000er-Marke erreicht", freut sich Dr. Ana-Maria Schmidt, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim über einen Rekord: Wie die Klinik am Freitag mitteilte, kam am 4. September um 2.07 Uhr ein gesunder Junge mit 4070 Gramm und 54 Zentimetern zur Welt. Yasin ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik geboren wurde – 15 Tage früher als das 1000. Baby im vergangenen Jahr.

Erst im vergangenen Jahr hat die Klinik aufgrund der hohen Nachfrage einen zusätzlichen, vierten Kreißsaal eröffnet. "Den Zuwachs an Geburten schreiben wir nicht zuletzt der individuellen Betreuung der werdenden Mütter durch unsere Beleghebammen, Ärzte und Kinderkrankenschwestern zu", sagt Schmidt und verweist darauf, dass die Klinik seit mehr als zehn Jahren die Zertifizierung als "babyfreundliche Geburtsklinik" trägt. Darüber hinaus dürfte auch die Schließung der Geburtenstation am Krankenhaus in Mosbach dazu beigetragen haben, dass mehr Kinder in Sinsheim auf die Welt kommen.

Wichtig ist den Klinik-Verantwortlichen, dass trotz Corona die Partner bei der Geburt dabei sein können. "Diese Unterstützung ist für die Frauen unersetzlich", betont Schmidt. Zudem haben Partner die Möglichkeit, im Familienzimmer vom Anfang bis zum Ende des Klinikaufenthalts vor Ort zu sein. Nach der Geburt legt die Klinik großen Wert auf das sogenannte Bonding, bei dem das Kind sofort nach der Geburt der Mutter auf die Brust gelegt wird. Dieser Hautkontakt stärkt die Bindung zur Mutter und somit das Urvertrauen. Er sorgt außerdem für Wärme, Geborgenheit sowie Nähe und wirkt zudem schmerzlindernd und beruhigend.

In der Klinik kamen im vergangenen Jahr rund 1400 Babys zur Welt, so viele wie nie zuvor. Dieses Jahr erwartet die Chefärztin, dass diese Zahl erneut übertroffen wird.