Siegelsbach/Bad Rappenau. (guz) "Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss etwas Gutes." Zigfach hat Klaus Kiermeier diesen Spruch schon in Holzbrettchen gebrannt und verschenkt. Und irgendwie scheint er auch für den 66-jährigen Wahl-Siegelsbacher das Motto zu sein, an dem er sein Handeln orientiert. Er schenkt gerne, und möchte die Welt mit seinen kleinen und großen Kunstwerken ein wenig besser und seine Bewohner ein wenig glücklicher machen. "Der Herrgott hat mir Ideen und Energie gegeben", sagt er, "da wär’s doch schade, wenn ich das nicht weitergeben würde."

Weitergegeben hat Kiermeier bislang 600 bis 800 Bildtafeln und ungezählte größere Objekte. Alle selbst angefertigt, alles aus Holz, mit Stichsäge, Schleifmaschine und Brenngerät bearbeitet. Bei manchen Objekten greift er zusätzlich zu Pinsel oder Sprühlack, und seine knapp sieben Quadratmeter kleine Werkstatt ist eigentlich ständig überfrachtet. Und auch gedanklich stapelt sich offenbar so einiges: "Ich sprudle vor Ideen und muss gucken, dass ich mich nicht überschlag’."

Wirklich zur Ruhe kommt der quirlige Rentner wohl tatsächlich erst, wenn er Holz in den Händen hält und die Säge gefühlvoll durchs harte Material lenkt. Früher ist er Fahrradmarathons gefahren. "Da lernt man Geduld und Beharrlichkeit. Und dass nicht alles im Leben schnell geht."

Schnell ging es wirklich nicht, denn anfangs hat Kiermeier nichts auf diese Profession hingewiesen. Der gebürtige Waibstadter, der mit 15 Geschwistern auf einem Bauernhof aufwuchs, hatte zunächst vielmehr mit weichem Ausgangsmaterial zu tun: Er lernte Bäcker und brachte es bis zum Meister, bis ihn eine Mehlstauballergie zum Umsatteln zwang. Fortan verdiente er als Werkzeugmacher und Maschinenschlosser sein Geld und baute nebenbei höchstens ein paar Spielsachen oder ein Puppenhaus.

Irgendwann aber schob sich die Liebe zum Holz und der Wille, andere Menschen zu beglücken, in den Vordergrund, und seit dem Renteneintritt steht Kiermeier nahezu täglich viele Stunden in seiner Werkstatt. In große Objekte steckt er nicht selten 100 bis 150 Stunden Arbeit, manchmal ein Vierteljahr: "Das würde nicht entstehen, wenn ich auf Zeit oder Geld achten würde."

Und längst hat Kiermeier nicht nur im Kraichgau eine Menge hölzerne Spuren hinterlassen. Hier zieren seine Kunstwerke mehrere Kirchen, Vereinsheime, Feuerwehrwachen, Verwaltungsstellen oder das Blacksheep-Festival in Bonfeld. Aber auch in Frankreich, in Israel und Palästina und entlang des Jacobswegs hat der 66-Jährige seine Kunstwerke schon verschenkt, unter anderem eine große Tafel mit dem Satz "Friede für alle" - in 14 Sprachen. Vieles auf der Welt werde immer schlimmer. Da wolle er einen Gegenimpuls setzen, sagt er.

Der Ordner mit Sinnsprüchen gegen die globale Hartherzigkeit ist längst prallvoll - von der indianischen Lebensweisheit über Bonmots bis zu religiösen Leitsätzen findet sich darin so ziemlich alles, von dem Kiermeier annimmt, dass es seine Mitmenschen erbaut, zum Lachen oder zum Nachdenken bringt. Oberstes Kriterium: Es muss positiv, hilfreich, humorvoll oder tiefgründig sein.

Im Kraichgau ist Kiermeier aber auch durch seinen fahrbaren Untersatz bekannt: Die selbst gebaute Rikscha geht auf eine Eingebung bei einem bunten Abend in Eschelbach zurück. Sie war schon bei vielen Geburtstagen im Einsatz, aber auch beim Fohlenmarktumzug und bei der Frauen-Fußball-WM in Sinsheim. Dort war das hölzerne Gefährt Hingucker und Türöffner zugleich. Zahlreiche Promis hat er so getroffen - und, gut vorbereitet, natürlich beschenkt. Am Ende hatte er die Unterschriften fast aller Spielerinnen, die in Sinsheim waren, auf einer Tafel vereint.

Weil die Rikscha auch bei der Verabschiedung von Bad Rappenaus Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen im Einsatz war, als Kiermeier den scheidenden Rathauschef eine Runde ums Kurhaus kutschierte, wurde man auch bei der Stadtverwaltung auf den umtriebigen Mann aufmerksam. Mit Folgen: "Ich war echt überrascht, als die Einladung kam, meine Werke im Kulturhaus auszustellen." Überrascht, und im ersten Moment auch ein bisschen eingeschüchtert. "Ich hab’ so ’was doch noch nie gemacht. Aber jetzt freu’ ich mich, den Leuten etwas zeigen zu dürfen." Ein paar positive Sprüche hat er ja immer dabei. Am Samstag aber wohl auch ein paar Linzertorten - denn auch für die ist er bekannt.

Info: Die Ausstellung "Lebenswege" im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof wird am Samstag, 16. Februar, um 15 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind eingeladen. Die Ausstellung läuft bis 24. März. Der Eintritt ist frei.