Siegelsbach/Bad Rappenau. (fsd) Fast 30 Jahre lang war das "Blumenstudio" von Cornelia Binnig in der Barbarastraße für die Siegelsbacher eine beliebte Anlaufstelle, um sich mit Deko, Floristik und regionalem Obst und Gemüse einzudecken. Kinder bekamen hier Eis, frische Schokoküsse und immer ein paar nette Worte. Doch aus persönlichen Gründen hat die heute 60-Jährige ihren Laden zum 31. März geschlossen.

Nun – knapp ein halbes Jahr und einen kurzzeitigen Versuch zweier Frauen später – will die Bad Rappenauer Gärtnerin Waltraud Zenth dem Leerstand neues Leben einhauchen. Momentan werden die Räumlichkeiten hergerichtet, am Dienstag, 15. September, will sie eröffnen.

Vielen Menschen in der Kurstadt ist die stets fröhliche Gärtnerin ein Begriff. Seit 15 Jahren betreibt sie ihre gleichnamige Gärtnerei in der Raubachstraße 2 schräg gegenüber dem Wasserschloss. Inmitten der Corona-Krise wagt sie nun den nächsten Schritt und expandiert. "In der jetzigen Zeit müssen wir alle ein bisschen umdenken", sagt Zenth. Und ihr war schnell klar, dass sie sich in Siegelsbach ansiedeln will: "Wenn wir die Chance kriegen, nehmen wir sie auch wahr."

Dank der Kundschaft, die der Gärtnerei die Treue gehalten habe, sei ihr Betrieb trotz Umsatzeinbußen aufgrund ausfallender Feste und Beerdigungs-Feiern bisher gut durch die Krise gekommen, weshalb man die Expansion dennoch stemmen könne. "Es wird spannend, und wir hoffen sehr, dass uns die Siegelsbacher annehmen. Wir werden unser Möglichstes geben", verspricht Zenth.

Neues Personal eingestellt werden soll aber nicht. Zusammen mit ihren fünf Mitarbeiterinnen will Zenth beide Geschäfte am Laufen halten. Die Kolleginnen, die keine Vollzeitstelle hatten, dürfen nun ein wenig mehr arbeiten. In Kurzarbeit müsste nun niemand mehr gehen.

In Siegelsbach will die Gärtnerin, die seit knapp 20 Jahren in Bad Rappenau lebt und vor ihrer Selbstständigkeit in Mosbach als Ausbilderin arbeitete, den Weg ihrer Vorgängerin Cornelia Binnig weitergehen. Die recht große Verkaufsfläche möchte Zenth in zwei Abschnitte teilen. Auf der einen Seite sollen regionales Obst, Gemüse, Eier, Kräuter, Honig und vieles mehr angeboten werden. Im anderen Bereich soll es für die Kunden Geschenkideen, Topfpflanzen, Sträuße und "Floristik zu jedem Anlass" geben. Aber die potenziellen Siegelsbacher Kunden können vor der Eröffnung noch ihre Wünsche für das Sortiment an die Gärtnerin richten. Dafür hat Zenth einen Postkasten aufgehängt, in den Interessierte ihre Anregungen einwerfen können. "Es ist für uns gut zu wissen, was die Kunden wollen", sagt sie.

Fürs erste Jahr erhofft sich die Wahl-Bad Rappenauerin mit dem grünen Daumen, dass man in Siegelsbach unter dem Strich auf Null rauskommt. Man wolle den potenziellen Kunden gute Produkte aus der Region bieten und sich am Standort etablieren. "Ich bin zuversichtlich. Wir werden von unserer Seite aus alles versuchen."

Corona-bedingt wird es zur Eröffnung in der kommenden Woche keine Feierlichkeiten geben können. Doch Zenth hat für die neuen Kunden kleine Überraschungen vorbereitet.

Info: Geöffnet hat das Geschäft in der Barbarastraße 1 ab dem 15. September montags bis samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Außer mittwochs und samstags ist auch am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet.