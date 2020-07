Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach/Hüffenhardt. Weil sie sich vorgenommen hat, während ihrer Amtszeit alle Landkreise Baden-Württembergs zu besuchen, um sich von der örtlichen Wirtschaft ein Bild zu machen, startete jetzt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut nach einer wochenlangen Corona-Zwangspause wieder mit ihrer politischen Kreisbereisung. Dabei machte sie am Donnerstag auch Halt beim Kosmetikhersteller "Mann & Schröder" in Siegelsbach und sparte dabei nicht mit Lob.

"Sie sind ein kreatives und innovatives Familienunternehmen", sagte Hoffmeister-Kraut. "Wir sind stolz, dass es schon in der dritten Generation und von einer Frau geführt wird." Darüber hinaus sei es eine herausragende Leistung, sich über Jahrzehnte auf dem harten weltweiten Markt zu behaupten.

Besonders betonte die Ministerin, dass sich das Unternehmen, das einen Jahresumsatz in Höhe von 161 Millionen Euro erzielt, zu Beginn der Corona-Krise vorbildlich verhalten habe. "Sie haben schnell reagiert und in einer Zeit, die nicht einfach war, auch ihre Mitarbeiter mit eingebunden. Ihr Unternehmen hat alles gemacht, um zum Gesundheitsschutz beizutragen", würdigte Hoffmeister-Kraut. "Mann & Schröder" sei ein gutes Beispiel dafür, wie sich die baden-württembergische Wirtschaft in der Krise erfolgreich angepasst und maßgeblich zur Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen Gesundheitsprodukten beigetragen habe.

Als das neuartige Virus im März aus Asien immer mehr nach Europa herüberschwappte und auch in Deutschland die Zahl der Infizierten rasant anstieg, hat der Kosmetikhersteller kurzerhand seine Produktion umgestellt. So wurde vermehrt in 25-Liter-Kanistern Hand-Desinfektionsmittel hergestellt und damit unter anderem umliegende Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, das DRK und Feuerwehren versorgt. Rund 14.500 Liter Desinfektionsmittel wurden als Spenden verteilt, erklärte Geschäftsführerin Christine Steger bei einem kleinen Vortrag über das Unternehmen in der frisch eingerichteten Empfangszentrale in der Siegelsbacher Bahnhofstraße. Bis heute wurden 222 Tonnen Hand-Desinfektionsmittel hergestellt. Darüber hinaus seien circa 1600 Geschenksets an Corona-Helden übergeben worden.

"Wir kommen gut durch die Krise", betonte Steger. Zwar ginge die Pandemie auch an dem 69 Jahre alten mittelständischen Unternehmen nicht vorbei, doch man habe keinen der Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Zudem könne "Mann & Schröder" den Umständen, die das Virus mit sich brachte, auch etwas Positives abgewinnen. So habe man sich "in der Zeit, in der man sich nicht sehen konnte, vermehrt die Neuen Medien zunutze gemacht". Eine Befragung unter Mitarbeitern habe ergeben, dass sich mehr als 80 Prozent während der Hochphase gut informiert, verstanden und vor allem bei der Doppelbelastung aus Arbeit und Familie im Homeoffice gut unterstützt gefühlt hätten. "Corona hat zu einer neuen Arbeits- und Denkweise geführt", erklärte Steger. "Die digitale Arbeitsstruktur läuft verdammt gut. Ohne Corona hätten wir das in den nächsten drei Jahren nicht geschafft. Wir können viel davon mit in die Zeit nach dem Virus nehmen."

Anschließend zeigte die Geschäftsführerin dem Besuch aus Stuttgart noch das Werk in Hüffenhardt, da in Siegelsbach momentan neue Maschinen aufgebaut werden. In der Nachbargemeinde läuft derweil auch die größte Erweiterung in der bisherigen Firmengeschichte. Auf rund 4500 Quadratmetern entsteht für rund 25 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte. Planmäßig soll der Rohbau im September abgeschlossen sein, sodass der Neubau im Januar 2021 in Betrieb genommen werden kann. In Folge dessen ziehen einige Produktlinien dann von Siegelsbach nach Hüffenhardt. Während am Hauptsitz in Siegelsbach dann vorwiegend tensidische Produkte wie Seifen hergestellt werden, arbeitet man in Hüffenhardt dann vorwiegend mit Lösemitteln.