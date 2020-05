„Der Herr ist auferstanden“ prangt wohl seit Karsamstag auf der Fahrbahn an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße in Siegelsbach. Die Verwaltung hofft auf Hinweise auf den oder die Täter. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. (fsd) Der Schriftzug "Der Herr ist auferstanden" sowie ein weiterer Satz prangen in großen Letter seit einigen Wochen auf dem Asphalt an der Kreuzung Hauptstraße/Ecke Bahnhofsstraße. Wohl in der Nacht zum Karsamstag sollen die Buchstaben mit einer widerstandsfähigen Farbe auf die Fahrbahn aufgetragen worden sein. Nun befasste sich der Gemeinderat nach einer Anfrage aus der Bürgerschaft mit der Schmiererei, die Bürgermeister Tobias Haucap als "äußerst ärgerlich" beschrieb und der keinerlei "Verständnis für eine solche Sache hat".

"Das ist kein Spaß, das ist Sachbeschädigung", bracht es der Rathauschef auf den Punkt. "Mit dem Geld für die Reinigung könnten wir anderes machen." Nachdem man in der Verwaltung gehofft hatte, dass sich die Farbe durch Regen und Sonnenstrahlen nach und nach entfernt, was allerdings nicht geschah, hat die Kommune die Firma "Biotec" beauftragt, zu schauen, wie der Schriftzug beseitigt werden kann.

Laut Haucap hätten die Experte mehrere Lösemittel ausprobiert und erst das aggressivste habe eine Wirkung gezeigt. Sofern man die Firma für die Beseitigung beauftragten sollte, rechnet der Bürgermeister mit Ausgaben von rund 4000 Euro. Denkbar sei aber auch, dass man die Stelle mit dunkler Farbe übersprühe oder man, wie Ratsmitglied Karl Mann anregte, Flüssigteer auf den Fahrbahnabschnitt verteilt. "Wir könnten abwarten, bis wieder eine Maßnahme kommt und dass dann nebenher weg machen", sagte Mann. Hauke Hahn hingegen versicherte seinen Ratskollegen und der Verwaltungsspitze, dass sich bei normalem Wetter und Verkehr der Schriftzug "garantiert in Luft auflösen wird".

Eine Entscheidung, wie man die Schmiereien beseitigen will, wurde allerdings noch nicht getroffen. "Wir warten auf das Angebot der Firma und schauen noch auf andere Ideen", erklärte Haucap. Einige waren sich in einem Punkt aber alle: der oder die Übeltäter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Daher hofft die Gemeinde auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07264 / 91500 mit der Verwaltung in Verbindung zu setzen.