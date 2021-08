Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. In der 1600-Einwohner-Kommune tut sich etwas. Nach dem Mischgebiet am Mührigweg und dem Neubau der Sporthalle, der voraussichtlich im Oktober abgeschlossen wird, wird es nun am südlichen Ortsrand ernst. Denn hinter der alten Schule entsteht auf mehr als 3,3 Hektar ein gleichnamiges Baugebiet, das 32 Grundstücken Platz bieten soll. Mit dem obligatorischen Spatenstich läuteten die Verantwortlichen jetzt die Erschließung des Areals ein.

"Für uns ist der Spatenstich immer der beste Tag. Die lange Arbeit im Verborgenen hat ein Ende. Jetzt sieht man auch endlich etwas", sagte Dr. Thomas Dopfer von der ESB Kommunalprojekt AG, die das neue Baugebiet im Auftrag der Stadt als Erschließungsträger betreut. "Aber die eigentlichen Herausforderungen kommen noch", ergänzte Dopfer und spielte damit auf den Abriss eines bestehenden Gebäudes, die Erneuerung des Rödewegs bis hin zur Hauptstraße und den Fußweg an, der über das Gelände des ehemaligen Pfarrhauses führen und das neue Wohnquartier auf direktem Weg mit der Ortsmitte verbinden soll.

Über die genauere Ausgestaltung des Fußwegs konnte sich der Gemeinderat im vergangenen Februar, als das Baugebiet zuletzt Thema war, noch nicht einigen. In der Ratsdebatte wurde damals aber schnell deutlich, dass das Gremium eine barrierefreie Lösung bevorzugt – auch mit dem Risiko, dass das Vorhaben noch deutlich teurer werden könnte. Bei einer Gegenstimme sprach man sich dafür aus. "Der Weg wird sicher ganz oft genutzt", betonte Anja Horch. Nach der Sommerpause wird der Weg nochmals Thema im Gremium sein.

Bürgermeister Tobias Haucap blickte beim Spatenstich zunächst auf die Anfänge zurück. "Die Idee des Baugebiets ist nicht neu. 2017 wurde unter meinem Vorgänger Uli Kremsler der Aufstellungsbeschluss gefasst. Man hat damals schon festgestellt, dass die Menschen gerne in Siegelsbach bleiben möchten." Und das Interesse sei ungebrochen. Beinahe täglich habe es Anfragen gegeben, wann es denn endlich losgeht, und ob es mit dem Baugebiet denn überhaupt noch etwas wird. "Mit vier Jahren ist man hier noch schnell. An manchen Gebieten machen wir zehn Jahre rum", sagte Dopfer.

Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Erschließungsträger bezeichnete Haucap als komfortabel. "Wir freuen uns alle darauf, dass es nun losgeht." Zudem bedankte sich der Rathauschef auch bei den fünf Grundstückseigentümern, die ihre Flächen für die Realisierung zur Verfügung gestellt haben. "Wir haben alle an einem Strang gezogen. Auch mit Blick auf das Denkmalamt", sagte Haucap und erinnerte damit auch an eine Diskussion zum Thema "historische Sichtachse" zwischen einer Baumgruppe und dem Schloss.

Mit dem Aufstellungsbeschluss am 23. Februar habe man einen Meilenstein erreicht, und die Skepsis des einen oder anderen sei der Euphorie gewichen. "Ich war immer optimistisch, dass alles klappt", betonte Haucap.

Im Zuge der Erschließung entstehen bis voraussichtlich Mitte 2022 nun 32 neue Bauplätze, 30 davon sind für Einzelhäuser beziehungsweise Doppelhaushälften vorgesehen. Auf zwei Flächen sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. "Dazu gibt es nach der Sommerpause neue Informationen", gab Haucap einen Ausblick.

Ursprünglich hatte der evangelische Pfarrer Daniel Fritsch vor, auf dieser Fläche das Projekt "Wohnen im Schlosspark" zu realisieren. Angedacht waren fünf Gebäude, die über einen Gang miteinander verbunden sind und so ein generationenübergreifendes Wohnen ermöglichen. Jedoch scheiterte das Vorhaben an der Finanzierung. Auch als man auf zwei Häuser reduzierte und eine Tiefgarage strich, fand sich kein Investor. Dass es letztendlich nicht gelungen ist, das Projekt umzusetzen, bedauerte Fritsch auch beim Spatenstich. Nichtsdestotrotz freue er sich, dass die Erschließung nun beginnt. Und der Geistliche ließ es sich nicht nehmen, für das Baugebiet "Hinter der Alten Schule" noch den Segen zu sprechen.