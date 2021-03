Siegelsbach. (fsd) Siegelsbach wächst: Im Westen der 1600-Einwohner-Kommune entstehen momentan im Mischgebiet "Am Mührigweg" neue Wohnhäuser. Und die Erschließung für das Baugebiet "Hinter der alten Schule" steht in den Startlöchern. Auf dem Areal sollen 25 bis 30 Bauplätze, zwei Wohnhäuser und ein Spielplatz umgesetzt werden. Mit dem Zuzug neuer Familien steigt in der Gemeinde auch die Abwassermenge. Denn neue Häuser bedeuten auch mehr Wasser, dass nicht versickert. Damit das Regen- und das Abwasser der Häuslebauer künftig weiterhin abgeführt werden kann, wird momentan das einzige Regenüberlaufbecken (RÜB) auf Siegelsbacher Gemarkung in der Zimmerhöher Straße deutlich aufdimensioniert. Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Die Kommune wird dabei vom Land mit 1,1 Millionen Euro unterstützt.

Baukran, Bagger, tonnenschwere Lkw und Container: Die Arbeiten am RÜB laufen auf Hochtouren. Der einstige Emscher Brunnen, der in den 1970er-Jahren eingebaut wurde, wurde entfernt. An gleicher Stelle wird momentan die Erde für das künftige Rundbecken, das neun Meter tief werden soll und einen Durchmesser von 17,5 Metern haben wird, ausgehoben. Rund 1060 Kubikmeter Mischwasser – also Ab- und Regenwasser – soll das Becken fassen. Ein Bestandsbecken mit rund 351 Kubikmeter Fassungsvermögen bleibt bestehen. Die gesamte Anlage soll künftig 1900 Kubikmeter Wasser fassen können.

Bisher war die Einrichtung nur "ein reines Fangbecken", sagt Jonas Bauknecht vom zuständigen Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim. Wenn die Anlage bei Starkregen an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist, wurde das Wasser in drei Kanalschächte zurückgeleitet. Diese sollen nun geschlossen werden. "Dafür gibt es dann ein zentrales Bauwerk", erklärt Bauknecht. Um dieses realisieren zu können, wurde das Areal der Anlage auf der westlichen Seite erweitert. Der bestehende Kanal, über dem das Wasser zur Anlage kommt, wurde provisorisch oberirdisch verlegt und speist das Abwasser momentan ins Bestandsbecken ein. "Wir arbeiten im laufenden Betrieb", erklärt Bauknecht. Die temporäre Verlegung des Kanals wurde nötig, weil das neue Überlaufbauwerk auf der Achse des Bestandskanals gebaut wird. Die Bodenplatte wurde bereits eingebaut.

Das Bauwerk habe mehrere Funktionen, führt Bauknecht aus. Zum einen werden Grobstoffe wie feuchtes Toilettenpapier schon an dieser Stelle herausgefiltert. Zum anderen könne man den Betrieb im Falle einer Verstopfung des Filterrechens über eine sogenannte Federstauklappe aufrechterhalten. "Der hydraulische Stress für die Anlage wird minimiert", sagt Bauknecht. So könnte im Ernstfall das Abwasser von hier direkt in ein Erdbecken geleitet werden, das ebenfalls neu angelegt wird. Von dort aus soll das Mischwasser behutsam in den Siegelsbach eingeleitet werden.

Dies passiert auch, wenn die Anlage die maximale Menge an Wasser, das sie in Richtung Kläranlage Bad Rappenau abführen darf, überschreitet. Bis zu 5500 Liter pro Sekunde kommen bei starkem Regen an der Anlage an. Immerhin fließt hier das Wasser von 38,5 der 55 Hektar Fläche der Gemeinde hin. "Aber nur 31 Liter pro Sekunde dürfen wir abführen", erklärt Bauknecht. Somit wird auch hier das Wasser über die beiden sogenannten Regenzyklonbecken, die sich aufgrund der kreisrunden Wasserbewegung stetig selbstreinigen, ins Erdbecken und anschließend in den Siegelsbach geleitet.

Laut Bauknecht liegen die Arbeiten, die von der Brackenheimer Firma "Amos" ausgeführt werden, "voll im Zeitplan". Er geht davon aus, dass das Vorhaben im August/September abgeschlossen ist. Zeit hätten sie nach der Bauvorgabe der Kommune sogar bis Dezember.