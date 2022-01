Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Im neuen Baugebiet "Hinter der alten Schule" kommt die Erschließung mit schnellen Schritten voran. Im Sommer sollen die 32 Bauplätze auf dem rund 3,3 Hektar großen Areal bereit sein und die Häuslebauer ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Aber Bürgermeister Tobias Haucap hatte im Gespräch mit der RNZ noch eine weitere gute Neuigkeit: Auch das Quartierskonzept "Wohnen im Schlosspark" kann nun doch noch realisiert werden – wenngleich in abgeänderter Form.

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es konkret wird", freut sich der Bürgermeister. "Es gibt eine gemeinsame Absichtserklärung." So will die Gemeinde zusammen mit dem Unternehmen "Projekt-Invest" aus Schwanau als Investor und der Pflege Schönberg aus Oedheim als künftigem Betreiber ein Wohnprojekt realisieren, das "ganzheitlich aufgestellt ist". So sollen schon voraussichtlich ab Sommer 2023 in Siegelsbach alle möglichen Formen von Seniorenwohnen angeboten werden können, blickt der Bürgermeister in die Zukunft. Von barrierefreien Wohnungen über betreutes Wohnen bis zu einer ambulanten Pflege "ist alles unter einem Dach".

Geplant sind 29 barrierefreie Eineinhalb- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 40 bis 70 Quadratmeter Fläche, gibt Haucap erste Einblicke in das Projekt. Darüber hinaus ist eine Tagespflege mit bis zu zwölf Plätzen geplant. Zudem sollen auch zwei Wohngemeinschaften für eine ambulante Betreuungen in dem Projekt Platz finden. 20 Plätze wolle man in dieser Rundum-Versorgung schaffen. Und auch drei Plätze in einer sogenannten Pflegepension für einen "vorübergehenden Bedarf" sind geplant. Für eine zukünftige ärztliche Versorgung sollen Räume zurückgehalten werden, die die Kommune im Bedarfsfall als Praxisräume anbieten kann. Zwar habe man mit Dr. Dietrich in Siegelsbach noch einen praktizierenden Arzt, aber auch er wird sich irgendwann in den Ruhestand verabschieden, weiß Haucap.

Allerdings ist dem Trio des Wohnprojekts nicht nur die Betreuung, sondern auch die Gesellschaft der künftigen Bewohner wichtig. So soll es einen Quartiermanager als Ansprechpartner für alle geben und auch ein Seniorentreff eingerichtet werden. "Dieser ist für die gesamte Gemeinde gedacht", betont Haucap. Der Treff soll eine "zentrale Anlaufstelle für Veranstaltungen oder ein Café" werden. "Die Senioren werden nicht isoliert."

Was das ganze Vorhaben kosten wird, kann Haucap zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. "Egal, was ich sage, es ist nicht richtig. Das wird sich noch zeigen." Nur so viel: Die Kommune ist mit dem zweckgebundenen Verkauf des vorgesehenen Grundstücks im neuen Baugebiet an dem Projekt beteiligt.

Die Auswahl der Partner hat sich die 1600-Einwohner-Kommune laut Haucap nicht einfach gemacht. Projekt-Invest kenne man bereits aus einer vorherigen Zusammenarbeit, denn das Unternehmen hat in Siegelsbach den Einkaufsmarkt am südlichen Ortseingang realisiert. "Sie sind auf Märkte und Quartiere spezialisiert", sagt der Bürgermeister. Zudem habe er sich zusammen mit Mitgliedern des Gemeinderats weitere Projekte des Unternehmens angeschaut. "Wir sind absolut überzeugt." Und für die Pflege Schönberg aus Oedheim sprechen ihre "gute Referenz".

Nach langem Hin und Her kann das Wohnprojekt nun in veränderter Form doch noch umgesetzt werden, denn die Idee ist nicht neu. Sie geht zurück auf Pfarrer Daniel Fritsch, Wolf-Rüdiger Bischoff und eine Arbeitsgruppe, die im Sommer 2018 ihr umfangreiches Vorhaben erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt haben. So sollten fünf miteinander verbundene Wohnblöcke entstehen, in denen generationsübergreifendes Wohnen für Menschen jeden Alters, jeder Konfession und jeder ethnischen Herkunft möglich sein sollte. Einer der ursprünglich geplanten Neubauten war als eine Art Gemeinschaftshaus vorgesehen, in dem sich die Bewohner hätten treffen und gemeinsam die Zeit verbringen können. Von einer Arzt- oder Physiotherapiepraxis, einer Apotheke oder gar einem Restaurant war die Rede. Jedoch musste das Konzept überarbeitet werden und scheiterte schließlich auch an der fehlenden Finanzierung.

"Wir haben viele gute Ideen übernommen", lobt Haucap die geleistete Vorarbeit der Arbeitsgruppe. "Das wird eine gute Sache", ist er sich sicher. "Für die Menschen ist es wichtig, wenn sie da hinziehen, dass sie dann auch bis zum Ende bleiben können", hebt er nochmals hervor, dass alle möglichen Formen unter einem Dach zusammengetragen werden sollen. "Wir können mit dem, was wir planen, das ganze Spektrum abdecken."

Interessenten können sich laut Haucap ab sofort beim Rathaus melden und sich auf eine Warteliste eintragen lassen. Sie werden, sobald es weitere Infos gibt, gezielt über die Angebote informiert.