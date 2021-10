Siegelsbach. (fsd) Mit dem Baugebiet "Hinter der Alten Schule" realisiert die 1600-Einwohner-Kommune ihr erstes reines Baugebiet seit Mitte der 1990er-Jahre. Auf 32 Bauplätzen soll hier ab Sommer 2022 neuer Wohnraum entstehen. Und die Arbeiten am südlichen Ortsrand schreiten gut voran.

Erst Ende vergangenem Juli hat die Erschließung auf dem 3,3 Hektar großen Areal begonnen. Doch in den zurückliegenden Wochen hat sich bereits einiges getan, freut sich auch Thomas Dopfer von der ESB Kommunalprojekt AG, die das neue Baugebiet im Auftrag der Kommune erschließt. So sind beispielsweise inzwischen drei Bestandsgebäude gewichen. Ein ehemaliger Stall wurde komplett zurückgebaut und wird nach Rücksprache mit dem Landratsamt von einem Landwirt bei Bad Friedrichshall wieder aufgebaut. Dort soll der Stall künftig als Maschinenhalle genutzt werden. Die beiden Scheunen wurden hingegen abgerissen – seit Anfang Oktober liegt die entsprechende Genehmigung vor. Zuvor musste noch geklärt werden, ob die Gebäude von gesichteten Fledermäusen nur als Jagd- oder auch als Brutstätte genutzt wurden. Da nur Ersteres der Fall war, konnte man mit kleiner Verzögerung loslegen.

Zwei Drittel der Gebäude sind auf dem Luftbild bereits abgetragen. Inzwischen ist auch die letzte Scheune gewichen. Foto: ESB Ag/Kakalik

"Wir versuchen, die Baustelle nachhaltig zu organisieren", betonte Dopfer diesbezüglich. Denn das Abbruchmaterial der Scheunen wird in großen Teilen wiederverwertet. Während der Stahl gesammelt und entsorgt wird, werden der alte Beton, Ziegelsteine und Co. von einer speziellen Maschine geknackt und zerbröselt. In den ersten Phasen der Erschließung werden die Steinkrümel als Trasse für die Baufahrzeuge genutzt, anschließend sollen sie beim Straßenbau als Untergrund eine neue Verwendung finden. "So sparen wir uns auch einige Fahrten mit dem Lkw", nannte Dopfer einen weiteren positiven Aspekt.

Die Vorbereitungen für den Fußweg zwischen Baugebiet und Hauptstraße wurden bereits getroffen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bereits verlegt wurde in dem Gebiet die neue Wasserhauptleitung und das Kanalsystem. Einlaufkästen für Regenwasser lassen den künftigen Straßenzug ebenfalls schon erahnen. Im nächsten Schritt sollen die Hausanschlüsse an die Wasserleitung verlegt werden. Darüber hinaus wird die neue mit der bestehenden Leitung in der Hauptstraße verbunden. Dazu wird die Ortsdurchfahrt vom 2. bis 6. November gesperrt.

Bereits erahnen lässt sich auch der künftige Fußweg, der das Neubaugebiet auf direktem Wege mit der Hauptstraße verbinden wird. Rund 3,5 Meter wird der Durchgang künftig breit sein. Und damit die beiden Nachbarn, die bisher immer über den Gartenzaun miteinander plaudern konnten, dies auch weiterhin können, werden aus den jeweiligen Grünflächen noch Tore hin zum Fußweg eingebaut.