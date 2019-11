Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Er ist geschützt wie kaum ein anderer Wald. Meterhohe Zäune mit Stacheldraht trennen ihn von der Außenwelt. Am großen Eingangstor gibt Oliver Pumm einen mehrstelligen Zahlencode ein und öffnet unter lautem, metallischem Quietschen das Gitter des ehemalige „Muna“-Geländes: Die Reise in die Vergangenheit beginnt.

Humus, Harz und Holz: Ein typischer Waldduft steigt in die Nase. Der Boden ist feucht und das Laub rutschig. Noch in der Nacht hatte es geregnet. Die Sonne, die fleißig strahlte, schaffte es nur minimal durch die dichten Baumkronen bis zum Boden.

Über eine enge Stahl-Wendeltreppe ... Foto: Falk-Stéphane Dezort

Noch bis Jahresende ist Pumm der „Herr“ dieses Waldes. Er betreut als Revierförster im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) das rund 175 Hektar große Areal. An einem lauen Herbstnachmittag geht es mit Pumm auf einen Rundgang über das abgesperrte und für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Gelände. Nicht häufig bekommt ein Reporter die Möglichkeit, sich auf einem ehemaligen Munitionslager nahezu nach eigenem Gusto umzuschauen. Etwas Aufregung schwingt mit. Nur die Wenigsten wissen, was in dem geheimen Atomwaffenlager überhaupt hinter verschlossenen Türen vor sich gegangen ist.

Auf dem ehemaligen „Muna“-Gelände ist die Zeit stehengeblieben. Wo einst US-amerikanische Atomsprengköpfe lagerten und emsiges, aber streng geheimes Treiben herrschte, ist es längst menschenleer. An den meisten Tagen im Jahr wird der Wald sich selbst überlassen. Graffiti oder leere Getränkeflaschen in der heruntergekommenenden alten Sporthalle zeugen allerdings von unbefugten nächtlichen Besuchern.

... erreicht man den Wachturm ... Foto: Falk-Stéphane Dezort

Nach der vollständigen Räumung der Liegenschaft vor rund zehn Jahren, erobert sich die Natur langsam aber sicher ihr Territorium zurück. Unkraut wächst durch die kleinen Lücken zwischen den Betonplatten der ehemaligen Fahrzeug-Stellflächen vor einer Lagerhalle. Äste schlängeln sich durch zerborstene Glasscheiben, und die verlassenen Militärhäuser bieten zahlreichen Spinnen und anderen Lebewesen einen perfekten Lebensraum. Das Rascheln im Unterholz ist allgegenwärtig. „Rehe und Wildschweine fühlen sich hier sehr wohl, weil sie ihre Ruhe haben“, sagt Pumm. Hin und wieder geht er aber auch auf die Jagd, damit die Population nicht unkontrolliert wächst. Und auch Zäune flicken, wenn die Wildschweine wieder eine Erkundungstour auf angrenzende Äcker unternommen haben.

„Das Gebiet ist sehr artenreich“, freut sich Pumm. Hirschkäfer und Gelbbauchunken haben sich neu angesiedelt. Ehemalige Bunker, von Moos und Laub bedeckt und nur anhand ihrer offenen Tore zu erkennen, sollen Fledermäusen als Höhlen dienen, erklärt der Fachmann.

Im Geländewagen geht es entlang der Wirtschaftswege durch den dicht bewachsenen Wald. Auf einmal bremst Pumm und steigt aus. Nach einer kurzen Tour durch Matsch und über vermoderndes Totholz öffnet sich im Dickicht ein riesiger Krater. Die Folge einer Fliegerbombe. Bevor US-Truppen einmarschierten, nutzte die Reichswehr das Areal als Munitionsanstalt – für alliierte Bomber ein wichtiges Ziel. Auch 74 Jahre nach Kriegsende sind die Folgen noch deutlich zu erkennen, wenngleich auch hier wieder Bäume und Sträucher wachsen. „Es gibt immer noch Verdachtsmomente, dass noch Kampfmittel auf dem Gelände liegen“, sagt Pumm und schiebt zur Erleichterung direkt hinterher: „Hier ist die Bombe ja hochgegangen. Hier liegt nichts mehr.“ Pumm lacht, aber der Weg zurück zum Auto ist plötzlich gefühlt sehr viel gefährlicher.

... von dem man einen atemberaubenden Blick über den 30 Hektar großen Solarpark hat. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Auf einer Lichtung ein paar hundert Meter weiter ragt wie ein Zepter ein alter Wachturm in die Höhe. Über eine dunkle, enge Stahlwendeltreppe geht es hinauf, dann eröffnet sich ein atemberaubender Rundum-Blick auf einen rund 30 Hektar großen Solarpark. 2010 war ein Industriepark für Umwelttechnologie mit Anlagen für Solarstromgewinnung, Biomasse und Windkraft angedacht. Einzig der Solarpark wurde umgesetzt. Einschusslöcher in dem Sicherheitsglas des Turms lassen nur annähernd vermuten, was auf dem Gelände alles passiert ist.

„Er ist wie kein anderer“, betont Pumm auf die Frage, was das Besondere an dem Wald auf dem „Muna“-Gelände ist. Vieles ist hier sich selbst überlassen; Totholz bleibt einfach liegen. „Die forstlichen Eingriffe sind hier deutlich eingeschränkt.“ Allein schon wegen der Kampfmittel. „Ich kann zur Verjüngung nicht einfach einen Spaten nehmen.“ Das Risiko, auf einen Blindgänger zu stoßen, ist zu groß.

Hintergrund Hintergrund > 1939 bis 1940: Bau der Heeres-Munitionsanstalt (Muna) > 1941 bis März 1945: Betrieb als [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > 1939 bis 1940: Bau der Heeres-Munitionsanstalt (Muna) > 1941 bis März 1945: Betrieb als Heeres-Munitionsanstalt > April 1945: Einnahme durch amerikanische Truppen > 1947 bis 1958: Nutzung des ehemaligen Verwaltungs- und Fertigungsbereichs als Gewerbegebiet > 1953: US-Streitkräfte beschlagnahmen das Munitionslager > 1954 bis 1992: Nutzung als Munitions- und Sonderwaffenlager durch US-Streitkräfte > 1992: Die Bundeswehr übernimmt die US-Liegenschaft > 2002 bis 2006: Nutzung der Anlage als Verwahrlager der Bundeswehr > 2010: vollständige Räumung der Liegenschaft (fsd)

[-] Weniger anzeigen

Auf dem Weg zurück zum Eingang erklärt der Förster, dass das Areal immer mehr zu einem naturnahen Wald entwickelt werden soll. Dazu gehört auch der Rückbau der Gebäude in der ehemaligen US-Housing-Area, in denen die Polizei jahrelang Sondereinsätze und weitere Ernstfälle trainierte. Auch die asphaltierten Wege werden zurückgebaut. Vor allem Eiche und Buche sollen weiterhin gefördert werden. Hierbei steht in der forstlichen Nutzung der Erhalt von Alt- und Totholz im Vordergrund. Weiterhin wird der Strukturreichtum gefördert. Die alten Laubwaldbestände sollen langfristig seltenen Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum erhalten bleiben, jüngere Wälder mit Nadelholz sollen zu naturnahen Mischwäldern aus Eiche und Buche entwickelt werden.

Am Ausgang angekommen, öffnet sich das Tor nach dem passenden Zahlencode erneut. Wieder quietscht es, und der Wald ist wieder hinter Schloss und Riegel.