Sinsheim. (cbe) Am Wilhelmi-Gymnasium gibt es den ersten Corona-Fall. Dies bestätigte die kommissarische Schulleiterin Alexandra Meng-Emmerich auf Nachfrage. Ein Schüler der Klasse 8a sei positiv getestet worden, die komplette Klasse sei nun in Quarantäne.

Zudem befinden sich laut Meng-Emmerich drei Lehrer sowie einzelne weitere Schüler von Parallelklassen in Quarantäne, da diese klassenübergreifend unterrichtet wurden. Die Nachricht sei per E-Mail an alle betroffenen Schüler sowie teilweise auch an deren Eltern übermittelt worden. In einem solchen Fall sei es ihr lieber, die Nachricht an die Eltern zu schicken, sagt Meng-Emmerich. Doch deren E-Mail-Adressen seien ihr nur zum Teil vorgelegen.

Ein RNZ-Leser hatte kritisiert, dass in dieser Hinsicht bessere Vorbereitungen hätten getroffen werden müssen. Elternbeiratsvorsitzender Michael Dittes sagte dazu auf Nachfrage, dass die Schüler gehalten sind, täglich in ihr E-Mail-Postfach zu schauen. Er ergänzte: "Wir warten schon lange darauf, dass der erste Corona-Fall an der Schule kommt." Dass dies nun erst geschehe, zeige seiner Meinung nach, dass man "nicht alles falsch gemacht" habe.