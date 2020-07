Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf die industrielle Fleischproduktion. Kraichgauer Metzger spüren das an der Ladentheke. Der Steinsfurter Rüdiger Pyck, Obermeister der Fleischerinnung und Vize-Landesinnungsmeister, sowie Erwin Hess aus Hoffenheim schildern ihre Eindrücke.

> 400 Schweine, erinnert sich Hess, wurden bis in die 1970er-Jahre binnen zwölf Monaten allein in Hoffenheim geschlachtet; "trotzdem gab’s im Ort drei Metzger". Damals war Supermarkt-Fleisch – wenn überhaupt – ein Nischenprodukt, und nicht jede Schweinehaltung so viel besser als bei heutigen Industriemästern: "Im Keller, im Loch unter der Treppe" fristete manche Kraichgau-Sau zu Großvaters Zeiten ihr Dasein. "Nicht alles war da besser."

Erwin Hess hat noch im Sinsheimer Schlachthaus seine Ausbildung gemacht. Archiv-Foto: Wilhelm Bauer

> Der Sinsheimer Schlachthof: Ein hohes, düster wirkendes Haus am Elsenzufer, um das die Kinder einen Bogen machten. Mit riesigen Fenstern im Obergeschoss. Bis in die frühen 1990er-Jahre hatte Sinsheim einen eigenen Schlachthof am Bachdamm, zuerst städtisch, dann unter der Regie der Sinsheimer Metzger, die Bauer hießen, Steinbrenner oder Ochsenschläger, Breunig oder Pfessler.

Zeitweise gab es einen Schlachthauszwang in Sinsheim. Wer irgend etwas schlachtete, musste es im Schlachthaus tun. Hess hat dort bis 1986 sein Handwerk gelernt. Sinsheims letzter Schlachtmeister Manfred Beck arbeitet heute noch – bei Rüdiger Pyck. Die Fahne der Zunft in der Innenstadt hält heute nur noch Wolfgang Dick hoch. Das Schlachthaus konnte dem tief greifenden Wandel nicht mehr standhalten.

> Wer schlachtet heute noch selbst? Wenn fünf Metzger in Sinsheim und seinen Stadtteilen ein eigenes Schlachthaus besitzen, klingt das wenig – tatsächlich bedeutet das aber: Es sind so gut wie alle. Ein Schlachthaus – die Gerätschaften kosten zwischen 40.000 und 70.000 Euro – muss man sich leisten können "und antun wollen", sagen Metzger. Pyck nennt es "die beste Entscheidung überhaupt", dass er bereits seit 1995 auf Hausschlachtung setzt. Auch Hess profiliert seinen Betrieb damit, man müsse dann "sein Geschäft gern machen" und dazu bereit sein, "nicht nur das Betriebswirtschaftliche zu sehen". Wer schlachtet, nimmt "tausende Euro" Zusatzkosten in Kauf für Fleischbeschau, Abfallentsorgung und Kontrollgebühren.

Steigende Auflagen führten zu einem großen bürokratischen Aufwand. Ein Beispiel sind die Betäubungszangen: Diese müssten einer ganzen Reihe von EU- und nationalen Verordnungen entsprechen. Die Geräte zeichnen Betäubungsparameter auf, ermöglichen den Ausdruck von Tages- und Monatsstatistiken mit Datum und Uhrzeit und machen Fehler auswertbar. Jeder Vorgang wird aufgezeichnet. Zwischen 8000 und 10.000 Euro kostet das moderne Zweier-Set, das Hess benutzt.

> Schlachthöfe sind selten geworden. Innungs-Mann Pyck sagt, man kämpfe "seit Jahren um jede klein strukturierte Schlachtstätte". Zuletzt gingen am Standort Siegelsbach die Lichter aus, Mannheim gilt als gefährdet. Kraichgau-Metzger, die nicht mehr selbst Tiere schlachten, müssen auf Häuser in Bretten, Schefflenz und Göppingen ausweichen, was mit längeren Transportwegen und steigenden Kosten verbunden ist.

> Wie "regional" kann Fleisch da sein? Fakt – und durchaus üblich – ist, dass einige Metzger Tiere bei Bauern im Kraichgau kaufen, in Bretten schlachten lassen und am Folgetag im eigenen Betrieb verarbeiten können. Ein Großteil der Schlachthöfe tritt auch als Händler auf, was die Möglichkeit schafft, gewisse Mengen zuzukaufen, etwa in der Grillsaison. "Bei ehrlichem Geschäftsgebahren", sagt Hess, könne man auch beim Zukauf Regionalität und bäuerliche Erzeugung sicherstellen und nachweisen.

Ob Hausschlachtung oder nicht: Die Metzger im Kraichgau betreiben einen großen Aufwand beim Herkunftsnachweis ihrer Ware bis zur Aufzuchtstätte, sagt Innungs-Mann Pyck, und könnten "durch die Bank ein Top-Produkt" anbieten. Wer Fleisch verarbeitet, kauft in der Regel bei Erzeugergemeinschaften aus Süddeutschland, ebenfalls auf hohem Standard.

> Tierwohl führen alle Kraichgau-Metzger mit gewissem Stolz an. Hess’ Zulieferer etwa kommen aus dem 15-Kilometer-Umkreis um Hoffenheim, garantieren den ganzjährigen Auslauf ins Freie, heimisches Futter ohne Gentechnik, eine Ferkelkastration unter Narkose – und zeigen ihr Gesicht auf der Metzgerei-Homepage. Eine konstant hohe Qualität beim Erzeuger wird fair bezahlt, durchaus mit deutlich über zwei Euro pro Kilo Gewicht beim Schwein; ein üblicher Richtwert liegt bei 1,60 Euro. Etwa 600 Schweine schlachtet ein Betrieb von der Größe und Struktur wie jener von Hess heute im Jahr. Der Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück bringt es laut "Spiegel" auf bis zu 100.000 Schweine – pro Woche.

> Die Corona-Krise – in jüngster Zeit auch das damit verbundene Schlaglicht auf die Arbeits-, Lebens- und Tierhaltungs-Bedingungen in der industriellen Fleischproduktion – spielen dem Fleischerhandwerk im Kraichgau in die Hände. "Deutlich mehr Zulauf" an der Ladentheke spürt man bei der Metzgerei Dick; Erwin Hess hat zu Beginn der Krise eine Steigerung um zehn, nach der Diskussion um die skandalösen Bedingungen in Großbetrieben um etwa 20 Prozent erlebt. Sowohl Hess, als auch Pyck sagen aber einhellig: "Das Problem haben wir seit 30 Jahren."

> Sogenannte Edelteile verlangt die Kundschaft immer mehr: Steaks und Filets zum Grillen, große einheitliche Bratenstücke, schildern viele Metzger – ein Schlachttier, egal welches, besteht aber aus mehr. Großschlachtereien würden jetzt ihren Überschuss an Speck nach Russland verkaufen, Füße und Bäuche nach China, Schlegel nach Italien – "etwa für Parmaschinken", schildert Hess. Während die Kraichgau-Metzger kreativ sein müssen: Keulen werden in der Spargelzeit zu Kochschinken, danach – "schon mit Blick auf Weihnachten" – zu Geräuchertem verarbeitet. Manches vermeintlich weniger "edle" Teil wird zu Spießen, Rollbraten oder Wurstbrät. Diese Vilefalt nennt Hess "das Schöne an unserem Handwerk". Zwar sei dies aufwendiger, "aber wenigstens nicht langweilig".

> "Ich kann’s mir nicht leisten" – für Hess ein schwieriger Satz. Müsse man sich nicht eher fragen, wie viel weggeschmissen wird "vom Zwei-Kilo-Bratwurstpack" aus dem Discounter? Oder wie sinnvoll 250-Gramm-Aufschnittpackungen sind? Er findet: "Du braucht nicht täglich ein Pfund Fleisch. Weniger davon zu essen, soll ja durchaus gesund sein."