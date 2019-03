Von Christiane Barth

Reichartshausen/Lobbach. Unsicherheit: Darunter leiden derzeit die Schäfer. Denn seit nachgewiesen wurde, dass es sich bei dem am Wochenende vom 16. und 17. Februar im Neckar-Odenwaldkreis an der B 37 zwischen Neckargerach und Binau gesichteten Tier zweifelsfrei um einen Wolf handelte, sind die Schäfer alarmiert. Die RNZ sprach mit Alfons Gimber aus Lobbach, dem Vorsitzenden des Schafzuchtverbandes Baden-Württemberg.

"Spätestens in drei Jahren haben wir hier wahrscheinlich das erste Wolfsrudel", schätzt der 59-Jährige. Dies sei wohlgemerkt keine vage Vermutung, sondern eine realistische Kalkulation, "wenn wir von einer 30-prozentigen Reproduktion ausgehen". Gimber ist sich sicher, das Thema sei bislang "heruntergespielt" worden.

Die 90 Zentimenter hohen Netze, mit denen hierzulande in der Regel die Schafherden eingezäunt werden, böten kaum Schutz vor dem Wolf. "Da springt er locker drüber", verdeutlicht Gimber. Auch die Stromspannung halte das Tier allenfalls davon ab, unter den Netzen hindurch zu kriechen. Der Schäfer setzt jedoch auf den erzieherischen Effekt: "Wir hoffen, dass er wegbleibt, wenn er mal einen Stromschlag abbekommen hat."

Bislang habe der Wolf in Baden-Württemberg nur deswegen Schaden an der Herde anrichten können, weil die Umzäunung nicht durchgängig war oder weil der Wolf sich über den Bach Zugang zur Herde verschaffen konnte. Man könne überdies kaum abschätzen, wie viele Wölfe - außer des auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Öhringen und Neuenstein entdeckten, inzwischen toten Tieres - noch in der Region unterwegs sind. Denn freilich laufen die Raubtiere nicht alle an der Bundesstraße spazieren. "Ein Wolf rennt in einer Nacht 70 bis 80 Kilometer". Vorauszusagen, wo er sich aufhält, sei daher kaum möglich.

Die vier hauptberuflichen Schäfer im Rhein-Neckar-Kreis sind sehr verunsichert. "Denn man weiß nie, ob die Schafe noch da sind, wenn man morgens zur Herde kommt", verdeutlicht Gimber und setzt ein deutliches Zeichen: "Es ist ganz klar, dass wir den Wolf hier nicht wollen".

Der Vorsitzende setzt außerdem auf ein Projekt des Landesschafzuchtverbandes in Kooperation mit dem Naturschutzbund, das überdies von "Bündnis 90/Die Grünen" finanziell unterstützt wird. Es sollen Maßnahmen erprobt werden, die künftig nicht nur Schafe, sondern auch Rinder, Pferde oder Ziegen besser vor Wölfen schützen sollen.

Dabei gehe nicht von jedem Wolf Gefahr aus. "Manche lassen die Herde in Ruhe, andere wiederum haben sich regelrecht darauf spezialisiert, wenn sie gemerkt haben, dass Schafe leichte Beute sind." Diese auf den schnellen Erfolg konditionierten Tiere seien kaum wieder von ihrem unfreiwillig antrainierten Verhalten abzubringen. "Der Wolf ist nicht dumm. Er merkt, dass er überall hingehen kann, ohne dass ihm etwas passiert", erklärt Gimber.

Dass keinerlei "Erziehungsmaßnahmen" ergriffen werden, mache es dem Raubtier überdies sehr leicht. "Die Bevölkerung sollte sensibilisiert werden und wissen: "Je mehr Wölfe da sind, desto mehr Probleme wird es mit ihnen geben."

Gimber spezifiziert seine Sorgen: Jene "Problemwölfe" lasse man zu lange laufen: "Man sollte sie früher aus dem Verkehr ziehen." Durch die DNA-Untersuchung der Spuren (etwa Haare oder Kot), die der Wolf am "Tatort" hinterlasse, sei es obendrein ein Leichtes, die "Problemwölfe" zu identifizieren. Gimber spricht nicht vom Töten. "Man könnte sie auch betäuben und in Russland, wo es genug freie Fläche gibt, aussiedeln." Zwar werden Schäden, die der Wolf hinterlässt, ersetzt, doch wenn das Problem wächst, könne möglicherweise auch das wohl infrage gestellt werden.

Dass sich die Schäfer in Zukunft noch intensiver mit dem "Problem Wolf" beschäftigen werden müssen, daran zweifelt Gimber nicht. "Wir werden ihn nicht mehr los. Denn er ist ja streng geschützt."