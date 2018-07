Ende Juli sollen die Sanierungsmaßnahme an der Kläranlage "Mühlbachtal" beginnen. Bereits vorab steigen die Kosten für die Roh-, Tief-, Straßen- und Ausbauarbeiten um rund 110 Prozent. Foto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Siegelsbach. Noch bevor die ersten Handwerker ihre Füße auf das Gelände der Kläranlage "Mühlbachtal" setzen, steigen die Kosten für die anstehenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen um 400.000 Euro. Grund dafür ist laut Bad Rappenaus Oberbürgermeister Sebastian Frei die ausgelastete Baukonjunktur sowie das deutlich angestiegene Preisniveau. Die Roh-, Tief-, Straßen- und Ausbauarbeiten waren öffentlich ausgeschrieben, sieben Firmen haben sich die Ausschreibung heruntergeladen, doch nur eine hat ein Angebot abgegeben.

Im Rahmen der Kostenberechnung im zurückliegenden Dezember wurden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt mit Ausgaben in Höhe von rund 367.000 Euro (brutto) beziffert. Das Angebot der Firma Rapp Hoch & Tiefbau aus Mosbach liegt allerdings mit 772.000 Euro deutlich darüber. Das entspricht einer Kostensteigerung von circa 110 Prozent. "Man muss Glück haben, dass man überhaupt Angebote bekommt", sagte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder im Gespräch mit der RNZ. "Die Auftragsbücher der meisten Firmen sind für 2018 voll."

Die Ausschreibung zurückzuziehen und mit einer Verzögerung von drei bis vier Monaten erneut zu starten, ist für Haffelder keine Option: Wegen eines aktuell ausgefallenen Gebläses und hohem Aufwand, um die Anlage zu betreiben, gilt es schnell zu handeln. "Die Anlage steht kurz vor ihrer Belastungsgrenze. Wir dürfen keine Zeit verlieren." Des Weiteren würden sich die Arbeiten dann in die Wintermonate verschieben, und die Vorgehensweise sei aufgrund der wetterabhängigen Arbeiten nicht ratsam.

Außerdem sei nicht mit einer deutlich niedrigeren Angebotssumme zu rechnen - ganz im Gegenteil. Ebenso laufe man Gefahr, dass auch das Angebot für das zweite Gewerk "Belüftung und Gebläse sowie sonstige klärtechnische Ausrüstung", für das die Firma Kuhn aus Höpfingen ein Angebot in Höhe von 630.000 Euro - 95.000 Euro günstiger als kalkuliert - abgegeben hatte, über die geplante Grenze steigt.

Doch die aktuellen Mehrausgaben könnten nicht die einzigen bleiben, die auf die Gemeinden Bad Rappenau und Siegelsbach, die sich die Anlage teilen und finanzieren, zukommen. Im zweiten Bauabschnitt Ende 2018/Anfang 2019 stehen die Gewerke "Betonsanierung" und "allgemeine maschinentechnische Ausrüstung" sowie die Erneuerung der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik (ESMR) auf dem Plan. Hier rechnet die Verwaltung mit Ausgaben in Höhe von circa 590.000 Euro. Hinzu kommen 216.000 Euro für die ESMR-Technik.

Infolge weiterer konjunkturbedingter Preissteigerungen bestehe hinsichtlich der Kosten aber eine gewisse Unsicherheit. Hier will die Stadt je nach Submissionsergebnis, das heißt bei deutlich höheren Kosten als geplant, nach Priorität entscheiden und den zweiten Bauabschnitt gegebenenfalls nach hinten verschieben.

Beginnen sollen die Baumaßnahmen am Klärwerk Mühlbachtal, nachdem die Restarbeiten an der Anlage in Bonfeld erledigt sind. Hier wurde das ältere Becken geleert, um Anlagenteile auszutauschen. "Ende Juli, Anfang August geht es los. Sonst haben wir zwei Baustellen. Eine Anlage sollte mindestens funktionieren", sagte Haffelder.

Der Gemeinderat der Kurstadt stimmte auf seiner zurückliegenden Sitzung den aktuellen Mehrkosten in Höhe von 400.000 Euro geschlossen zu. Siegelsbachs Bürgermeister Tobias Haucap, dessen Gemeinde 25,9 Prozent der Gesamtausgaben trägt, wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt. "Wir stehen insgesamt in gutem Kontakt. Das kommt für uns nicht überraschend", sagte Haucap auf Nachfrage.