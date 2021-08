Bad Rappenau. (fsd) Was haben Slovan Liberec, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg gemeinsam? Die einen kommen aus Tschechien, die anderen sind abgestiegen und spielen nun in Liga zwei. Doch alle duellierten sich in der abgelaufenen Fußballsaison in der Sinsheimer Arena mit der TSG 1899 Hoffenheim. Um sich ideal auf die Partie vorzubereiten, residierten sie nicht in Heidelberg oder St. Leon, sondern die Wahl der Unterkunft fiel auf das Vier-Sterne-Hotel "Saline 1822" in Bad Rappenau. Somit wehte im Frühjahr vermehrt glamouröser Profi-Fußball-Flair durch die Kurstadt. Aber wie kam es dazu?

"Wir sind bei ,ligatravel‘ gelistet", erklärt Ina Schlothauer, Vertriebs- und Marketingleiterin des Hotels. Dies ist ein Reiseanbieter für Fußball-Mannschaften. Dass auch die "Saline 1822" seit einigen Monaten ins Portfolio des Reiseunternehmens aufgenommen wurde, ist auch der Corona-Pandemie geschuldet. Einen wirklichen Regelbetrieb hat das Haus mit seinen 132 Zimmern kaum erlebt. Erst im vergangenen Spätsommer wurde das Hotel unter neuer Führung wiedereröffnet. Wenige Wochen später sorgte der zweite Lockdown von jetzt auf gleich dafür, dass das Hotel-Team nur noch Business-Gäste empfangen durfte. Und diese waren auch aufgrund von Homeoffice und vermehrter digitaler Termine dünn gesät.

Umso wertvoller waren die prominenten Gäste, spülten sie doch eine nicht unerhebliche Summe Geld in die Kasse. Schlothauer trauert noch immer einer finnischen Mannschaft nach, die eine Woche im Hotel einkehren und ein Trainingslager veranstalten wollte. Doch das Waldstadion hat nicht den Ansprüchen genügt. "Das war sehr schade."

Dennoch: "Das hat für uns sehr die Werbetrommel gerührt. Wir waren Ortsgespräch", sagt Schlothauer. Aber auch menschlich sei die Erfahrung ein Zugewinn gewesen. "Das gab uns noch einmal einen Motivationsschub. Das hat uns in der Corona-Zeit, in der wir wegen Kurzarbeit die Leute bei Laune halten müssen, sehr geholfen. Da war drei Tage Action. Das war schon toll." Die Profis habe sie als sehr bodenständig und ohne Star-Allüren erlebt.

"Wir wollen langsam die Runde machen", sagt Schlothauer. "Die Vereine sprechen auch untereinander." So hätten die Bremer Köche beispielsweise in einer WhatsApp-Gruppe von Bundesligaköchen für die Küche im "Saline 1822" geworben.

Auch nach der Pandemie wolle man das Angebot aufrechterhalten. Vorbehaltlich, dass genügend Zimmer frei sind. Denn ein Bundesliga-Team benötige für Spieler und das Team um das Team zwischen 30 und 35 Zimmer. Und die Tagungsräume werden kurzerhand zum Mannschaftsbüfett und Besprechungsraum umfunktioniert.