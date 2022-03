Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Richard Braun verkörpert nicht das gängige Klischee eines harten, unnahbaren Küchenchefs. Er ist offenherzig, gesprächig, sympathisch und vor allem: jung. Seit November 2021 leitet der 24-Jährige die Geschicke in der Küche des "Salzwerk" im Hotel "Saline 1822" im Kurgebiet.

Sein Berufswunsch kam für Braun nicht von ungefähr, wurden ihm viele Dinge doch bereits in die Wiege gelegt. So habe er schon immer Interesse am Kochen gehabt, auch weil seine Oma eine "wahnsinnig gute Haushälterin" gewesen sei und auch seine Mutter gerne oft und viel gebacken und gekocht habe. Mit 13 absolvierte Braun zwei Praktika – eines in einer Kfz-Werkstatt ("Das war gar nicht meins") und eines im Hotel Stumpf in Neunkirchen (Baden). "Da bin ich mit dem Moped hingefahren", erinnert sich Braun, der dann im Jahr 2012 eine Ausbildung zum Koch begonnen hat.

Sein Vater war von dem Berufsweg nicht sonderlich begeistert. Er hätte lieber gesehen, dass sich sein Sohn im familiären landwirtschaftlichen Betrieb mit einbringt. "Das konnte ich mir nie für die Zukunft vorstellen", sagt Braun.

Trotz seines jungen Alters ist Braun bereits viel herumgekommen. "Ich habe bereits verschiedene Stile sehen können", erzählt er. "Sowohl Koch- als auch Führungsstile", fügt er an. So hat er beispielsweise als Jungkoch erste Erfahrungen in der Gastronomie des Schlosses Heinsheim gemacht. Aber Braun war auch in den Küchen in der Heidersbacher Mühle in Elztal, in der Alten Mälzerei in Mosbach oder auf der Burg Hornberg aktiv. Auch in Österreich sammelte der 24-Jährige Erfahrungen, als er eine Ski-Saison lang in einem Urlaubsort kochte.

Bei seinen vielen Stationen hat er auch einige negative Erfahrungen hautnah miterlebt, erzählt Braun. Diese will er ins positive wenden und in seinem Führungsstil vermeiden. "Ich pflege einen kooperativen Umgang", betont der 24-Jährige, der kein Respektproblem in der Küche hat. "Ich bin der Zweitjüngste in der Küche: Ich bringe den Kollegen Respekt entgegen und bekomme es so auch zurück." Diesen hat er sich aber auch erarbeiten müssen, denn im Haus ist er bereits seit Oktober 2020. 13 Monate lang hat er im "Salzwerk" als Sous-Chef gearbeitet, ehe der bisherige Küchenchef aus privaten Gründen die Gastronomie im Vier-Sterne-Haus verlassen hat. Braun betont: "Ein autoritärer Stil ist aber auch nicht mehr zeitgemäß."

Die größte Herausforderung für ihn in der Küche ist es, "sich nicht stressen zu lassen". Manchmal kämen viele Dinge gleichzeitig. Hier gelte es, dies "strukturiert abzuarbeiten und dabei nicht den Überblick zu verlieren".

Seinen Ausgleich zum stressigen Job in der Hotelküche findet der 24-Jährige beim Sport – vorwiegend beim Fußball oder bei einem Fitness-Training. Und was zaubert ein Berufskoch in der heimischen Küche? "Ich mache mir keinen großen Aufwand", sagt Braun. Hoch im Kurs stehen bei ihm "gute Hausmannskost" und Hähnchencurry mit Reis. Vor allem die asiatische und orientalische Küche reizen ihn. Tiefkühlgerichte fasst er hingegen äußerst selten an, "da bestelle ich mir eher eine Pizza". In seinem Freundeskreis ist Braun als Koch ein beliebter Gast – vor allem, wenn es ums Grillen geht. "Meine Freunde wollen mich zwar auch immer entlasten, aber es juckt dann doch in den Fingern."

Als Ziel haben sich Braun und sein Chef, Hoteldirektor Michael Ciesléwicz, gesetzt, voraussichtlich ab März selbst Köche im "Salzwerk" ausbilden zu können. "Wir wollen uns zu einer großen Marke machen und attraktiv für junge Kollegen sein. Koch ist ein schöner Ausbildungsberuf", wirbt Braun, der davon träumt, eines Tages die "Chefs Trophy" als bester Ausbilder zu gewinnen. "Mein Ziel ist, die Kochjacke zu gewinnen."

Seine Zukunft sieht der 24-Jährige jedenfalls langfristig in der Kurstadt. Allerdings ist auch "nichts in Stein gemeißelt". So könne er sich durchaus vorstellen, irgendwann ein eigenes Restaurant zu eröffnen. "Die Gastronomie ist so schnelllebig. Es stehen überall die Türen offen." Fürs Erste mache es ihm aber Spaß "hier etwas aufzubauen. Ich will den Weg noch einige Jahre mitgehen."