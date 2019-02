Von Tim Kegel

Sinsheim/Neckarbischofsheim. Das Projekt ist ein echtes Baby des Wirtschaftsforums Sinsheim, realisiert von einem Neckarbischofsheimer Team aus Internetspezialisten. Die Plattform "Rocket Job" wendet sich an Auszubildende von Mitgliedsunternehmen des Wirtschaftsforums: Sie drehen Kurzvideos aus ihrem Betrieb - die Besten gewinnen Preise. So entstehen authentische Eindrücke aus der Kraichgauer Unternehmenswelt, und alle haben was davon. Auch andere junge Leute auf Ausbildungssuche: Für sie bietet "Rocket Job" Orientierungshilfen.

Ein erster Durchlauf hat im vergangenen Jahr stattgefunden, jetzt gibt’s Ergebnisse: "Held gesucht", "Mission Zukunft" oder "Mach was draus" sagte die Website des Job- und Karriereportals, gebaut bei "Hochwart IT" in Neckarbischofsheim. Und wer sich heute durchklickt, der trifft zum Beispiel auf Maria Riester, Alessa Barther und Niklas Klee, Auszubildende bei der Stadtverwaltung Sinsheim. Drei Ausbildungsberufe in und ums Rathaus herum - die Ausbildungen zu Erziehern, zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste sowie zu Fachleuten für Bäderbetriebe - haben sie in kreativen Videos aus Azubi-Sicht erstellt. Mit dem Handy, wie das heute so üblich ist.

Eine Anleitung lieferte "Rocket Job" mit, etwa wenn es hieß, in den Flugmodus zu schalten, "weil nichts nerviger ist, als wenn während des Drehens das Handy klingelt". Oder wenn Laufen statt Zoomen und Querformat angeraten wurden. Einfache Tipps vom Profi. Es gab den Tipp, ein kurzes Drehbuch zu überlegen und das Ganze mit dem Vorgesetzten durchzusprechen, "damit keine vertraulichen Informationen über Dein Unternehmen veröffentlicht werden", ansonsten hatten die Teilnehmer bewusst viel Gestaltungsfreiraum. Zwölf Videos wurden so in dem Job- und Karriereportal eingestellt. Eine Jury hatte daraufhin die eingereichten Beiträge bewertet.

Die Rocket-Job-Preisträger wurden jetzt beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsforums Sinsheim ausgezeichnet. In der Sparkasse Kraichgau stellte der Vorsitzende Dr. Thorsten Seeker das Projekt als Besonderheit vor, das auch als eine Art virtuelle Visitenkarte vieler Mitgliedsbetriebe des Wirtschaftsforums verstanden werden kann und auf sympathische Art und Weise ein Stück von deren Unternehmenskultur zeigt. Viele junge Leute hatten sich unter die Wirtschaftsvertreter gemischt - die Preisträger des Wettbewerbs: Bei der Preisverleihung übergab Thorsten Seeker den ersten Preis in Höhe von 1000 Euro, den die Sparkasse Kraichgau und die Volksbank Kraichgau zur Verfügung gestellt haben, an die Auszubildenden der Sinsheimer Firma Engel Formenbau und Spritzguss GmbH. Der zweite Preis in Höhe von 500 Euro, gesponsert vom Wirtschaftsforum, ging an die Azubis der Stadtverwaltung Sinsheim. Den dritten Preis, eine Brauereiparty bei der Heidelberger Brauerei, gesponsert von Brauereichef Michael Mack, erhielt das Azubi-Team der Volksbank. (tk)

Als deutlicher Nebeneffekt ist ein kleines Kompendium der hiesigen Wirtschaftswelt entstanden. Die Teilnehmer bilden ein kleines "Who-is-who" regionaler Betriebe ab: Wie es sich anfühlt, Auszubildende zu Industriekaufleuten bei Grob Antriebstechnik in Sinsheim zu sein; wie das Team im Hause Schmitt und Meißner aussieht, wo man unter anderem Werkzeugmechaniker in der Fachrichtung Formenbau werden kann; welcher Umgangston - und welche Art von Humor - in der Sozietät Seeker/ Bauer/Lutz herrscht, wo Steuerfachleute ausgebildet werden: All dies zeigt "Rocket Job" den künftigen am Beispiel der jetzigen "Rookies". Nicht bierernst, sondern mit Humor gespickt, nicht superperfekt, dafür lieber witzig-informativ sollten die Videos sein. Oft zeigte sich dann die ganz neue Seite des Chefs, entstanden besondere Blicke hinter die Kulissen.

"Rocket Job" ist aus Sicht der Beteiligten ein Erfolg: Zwar sagt die Seite im Moment "Mission beendet", dass es einen weiteren Durchlauf geben wird, wenn die Zeit der Ausbildungsplatzsuche näher rückt, ist durchaus denkbar, heißt es aus Kreisen der Macher.

Info: www.rocket-job.de