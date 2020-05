Sinsheim. (jubu/tk) Stell Dir vor, es wird Fußball gespielt, und keiner darf hin. Zur Wiederaufnahme der Bundesliga hatte die TSG Hoffenheim Hertha BSC Berlin zu Gast. Doch wie in allen anderen Stadien blieben auch in Sinsheim die Ränge leer. Dementsprechend verhielt sich auch in der Stadt und rund um die Arena so manches anders. Die RNZ schaute sich um.

Weite Teile der Sinsheimer Bevölkerung abseits der Fußballfans hatten wenig bis keine Notiz genommen vom Geisterspiel im Stadion. Die Innenstadt wirkte am Samstag allerdings noch einmal wesentlich stärker belebt als in den Vorwochen, was auch an den fortschreitenden Lockerungen der Corona-Bestimmungen gelegen haben dürfte.

Der Hauptbahnhof dagegen wirkte für einen Samstagnachmittag regelrecht leergefegt. Kein Strömen aus den Zügen, kein Fangegröle. Nur vereinzelt traf man auf Menschen, die ebenso schnell verschwanden, wie sie aus den Bussen gestiegen waren. Wenig später tauchten vor dem Stadion noch zwei Radfahrer auf.

Die beiden Wieslocher Dauerkartenbesitzer hatten sich auf die rund 20 Kilometer lange Fahrradtour begeben und lauschten vor Ort den Pfiffen des Schiedsrichters. "Zu Hause vor dem Fernseher wollten wir es nicht sehen, und die Kneipen haben ja auch noch zu. Da haben wir uns kurzerhand entschlossen, eine Rundreise mit dem Rad zu machen", berichten die Beiden. Ins Stadion hinein wollten sie nicht.

Für ihn war es eine beinahe gespenstische Stille: Mirko Röske, Fernfahrer und Hertha BSC-Fan mit Leib und Seele. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Bundesliga-Geisterspiels lief er durch die menschenleere Dietmar-Hopp-Straße. Er war mit seinem Sattelzug von Berlin nach Mannheim gefahren und hatte dort seine Ware abgeladen. "Da ich ohnehin Pause einlegen musste, habe ich an der Rastanlage in Sinsheim Halt gemacht", berichtet Röske. Bewaffnet mit Trikot und Schal lief er Richtung Stadion und hielt mit seiner Handykamera die Szenerie fest. Viele waren ihm jedoch nicht gefolgt, weitere Hertha-Fans suchte man vergeblich.

Auf die Jagd nach dem Geschehen außerhalb machten sich auch zahlreiche Reporter von Funk und Fernsehen. Ein Fernsehteam aus Frankreich drehte einige Szenen in der Bahnhofstraße und holte Stimmen auf dem Wochenmarkt ein. Und vor den Toren des Stadions warteten Reporter "auf Fans, Tumulte und die Polizei" meinte ein Fotojournalist vor Ort – doch nichts geschah: An den Eingängen und Absperrungen hatte der Bundesligaverein Sicherheitspersonal postiert.

Wie die RNZ erfuhr, hatte man mit einem höheren Fan-Aufkommen gerechnet und deshalb mehr Sicherheitspersonal eingesetzt. Keinen einzigen Verkehrsteilnehmer hätte man aber zurückweisen müssen, alle kamen zivilisiert mit ihrer Akkreditierung, Zugangsberechtigung oder VIP-Ausweisen.

Dieser Eindruck wirkte sich auch auf die Präsenz der Polizei aus. Polizeibeamte in Zivil schauten bei den bei Fußballfans beliebten Treffpunkten vorbei. Phasenweise drehten Polizeistreifen am Samstagmittag im Zehn-Minuten-Takt ihre Runden in der Bahnhofstraße, am Bahnhof und auf dem Ring rund um den Stadtkern. Eingreifen mussten sie jedoch nicht.

Viele Fans waren dem Rat des Vereins gefolgt und schlichtweg zu Hause geblieben. Die Orte, an denen sonst gerne und zum Teil recht wild die Autos abgestellt werden – rund um den Weißen Stein, den Trimm-Dich-Pfad sowie unmittelbar am Stadion – blieben autofrei. Polizeiabsperrungen gab es ebenfalls keine, die Dietmar-Hopp-Straße war durchgehend für den Verkehr passierbar. Und so machte sich schließlich auch Lkw-Fahrer Mirko Röske auf den Heimweg. Für ihn ging es noch am Samstagabend weiter nach München.