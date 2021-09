Reichartshausen. (pol/fro) Ein fahrerloses, wohl gestohlenes Auto, das zufällig im Graben entdeckt wurde, Personen unter Drogeneinfluss vor der Volksbank, und die RNZ, die vielleicht beim Aufklären des Falls geholfen hat: Merkwürdige Vorgänge haben sich in der Nacht auf Samstag in und um Reichartshausen abgespielt; die Polizei spricht von "Puzzleteilen", die jetzt zusammengesetzt werden sollen.

Was ist am späten Freitagabend passiert? Wie die Polizei mitteilt, steht ein bislang noch unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine Autofahrerin unter Verdacht, einen Verkehrsunfall mit einem als gestohlen gemeldeten weißen Hyundai mit Lörracher Kennzeichen verursacht zu haben. Dann soll der Fahrer zu Fuß vom Unfallort an der Einmündung der Kreisstraße 4189 in die Landesstraße 532 nach Reichartshausen geflüchtet sein.

Entdeckt wurde die Unfallstelle durch Zufall, als kurz nach 23 Uhr gleichzeitig ein Autofahrer und zufällig auch das Team eines Rettungswagens an der Unfallstelle vorbeikamen. Dort sahen sie den weißen Hyundai mit Lörracher Kennzeichen (LÖ) im Graben liegen. Um das Auto standen mehrere, mindestens jedoch zwei Personen, herum, um die sich die Retter zunächst kümmerten. Wie viele Personen zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug saßen und wer gefahren ist, steht noch nicht fest. Noch während das Rettungsteam und der Zeuge vor Ort waren, liefen ein Mann und eine Frau in Richtung Reichartshausen.

Dann merkten die Beamten schnell, dass das Auto Ende August in Lörrach gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und abgeschleppt. Jetzt wird der Wagen kriminaltechnisch untersucht.

Die Polizei machte sich dann auf die Suche nach dem Mann und der Frau. Die beiden wurden mit einem weiteren Mann kurz vor 1 Uhr vor der Reichartshäuser Volksbank in der Hauptstraße gefunden; dort saßen sie auf den Stufen. Als sie die Polizisten sahen, versuchten sie, zu flüchten, was aber nur einem der Männer gelang. Der andere Mann und die Frau wurden festgenommen. Die Beschreibung, die die Zeugen den Beamten zuvor gegeben hatten, traf exakt auf sie zu. Da beide offensichtlich unter Drogeneinfluss standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Ein Vortest beim Mann hatte bereits Hinweise auf Cannabiskonsum ergeben. Wer von den beiden mit dem Hyundai gefahren sein könnte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Gegen 2 Uhr durften die beiden wieder gehen.

Vorbei war die Nacht für die Beamten aber noch nicht: Kurz nach 5 Uhr rief ein weiterer Zeuge das Polizeirevier Sinsheim an und sagte, dass sich zwei Personen an der Volksbank in der Hauptstraße in Reichartshausen "in verdächtiger Art und Weise aufhalten" sollen. Eine Streife sah dort schließlich eine 31-jährige Frau aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und einen 44-jährigen Mannheimer, die auf zwei Stapeln Rhein-Neckar-Zeitungen saßen, die für den Zeitungsboten gerichtet waren. Bei diesen beiden Personen handelte es sich aber nicht um die beiden Personen, die schon rund drei Stunden zuvor von den Polizisten kontrolliert worden waren, erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage. Als die Beamten die Personalien überprüften, kam heraus, dass gegen die 31-Jährige bereits wegen des Verdachts ermittelt wird, den weißen Hyundai in Lörrach gestohlen zu haben. Ob der 44-Jährige daran beteiligt war, wird ebenfalls ermittelt.

Beide wurden, wie der Mann und die Frau zuvor, vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht, wo ihnen ebenfalls Blut abgenommen wurde. Auch diese beiden standen unter Drogen. Beide haben außerdem keinen Führerschein. Ob einer dieser beiden das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr, muss ebenfalls noch ermittelt werden. Auch diese beiden wurden danach wieder auf freien Fuß gesetzt.

Noch während die Polizisten den Mann und die Frau kontrollierten, teilte der inzwischen dazugekommene Zeitungsbote dem Revier mit, dass er zwischen den Zeitungen einen Autoschlüssel gefunden hatte. Und siehe da: Der Schlüssel passte zu dem gestohlenen Hyundai. "Da hat die RNZ bei der Aufklärung mitgeholfen", sagt Schätzle und lacht.

Jetzt beginnt aber erst die eigentliche Arbeit der Ermittler: Sie müssen nun "sämtliche Puzzleteile" im Rahmen der weiteren Ermittlungen zusammenfügen. Fest dürfte bislang nur stehen, dass die 31-Jährige das Fahrzeug gestohlen haben dürfte, vermuten die Beamten. Wer den Hyundai zum Unfallzeitpunkt allerdings fuhr, ist noch unbekannt. Jetzt werden sich die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg um den Fall kümmern. Dafür wurden die Kleidungsstücke der vorläufig Festgenommenen sowie deren Handys zum Auswerten sichergestellt.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können – insbesondere dazu, wer zum Zeitpunkt des Unfalls das Fahrzeug fuhr oder darin saß. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261 / 6900, in Verbindung zu setzen.

Update: Sonntag, 12. September 2021, 18.41 Uhr