Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die "Wannegärten" sollen nun verplant werden. Auf dem weiträumigen Areal nahe des Freizeitbads soll ein Pflegepark entstehen. Der Gemeinderat stimmte nun geschlossen für die Auftragsvergabe des Bebauungsplanverfahrens an das Büro für Stadtplanung und Architektur BIT Stadt- und Umwelt GmbH aus Karlsruhe.

Bürgermeister Gunter Jungmann sprach sich für dieses "erfahrene Büro" aus, da das Vorhaben von einem "anspruchsvollen rechtlichen Verfahren" begleitet werde. Bereits bei der Planung des Neubaugebiets "Bettelmannsklinge" habe die Gemeinde mit den Ingenieuren, die auf die Betreuung von Bauleitplanungsverfahren spezialisiert sind, gut zusammengearbeitet.

Die Kosten, die das Planungsbüro erhebt, belaufen sich auf 14.500 Euro. Jungmann teilte mit, dass diese vom Investor, der Bauträgergesellschaft Schwetlick aus Offenburg, die das Seniorenzentrum bauen möchte, übernommen würden.

Das 1,1 Hektar große Plangebiet am südlichen Ortsrand von Reichartshausen befindet sich im Außenbereich, wo nur "privilegierte", also begünstigte Bauvorhaben, wie etwa Gebäude mit landwirtschaftlicher Nutzung, zulässig sind, was eine baurechtliche Schwierigkeit mit sich bringt – denn diese Vorgabe erfüllt die Seniorenanlage nicht. Daher muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, um die planungsrechtliche Grundlage für die Genehmigung des Vorhabens zu schaffen. Diesem muss außerdem eine Umweltprüfung, in der die wesentlichen Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Naturhaushalt beschrieben werden, vorausgehen. Für Eingriffe in den Naturhaushalt muss wahrscheinlich noch Ausgleich geschaffen werden.

Derzeit besteht das Plangebiet aus Feldgärten und Wiesen, wird zum Teil als Ausweichparkplatz fürs Freibad sowie auch als Bikepark für Jugendliche genutzt. Geplant ist nun ein zwei- bis dreigeschossiger, lang gestreckter Gebäudekomplex mit zentralem Eingangsbereich. Darüber sollen insgesamt vier Stationen angeordnet werden. Hinzu kommen technische Räume sowie eine Cafeteria, die auch als Treffpunkt mit Besuchern dienen soll. Im nördlichen Teil des Gebäudes sind Praxisräume vorgesehen, die auch von der Bevölkerung genutzt werden können.

Südlich des Pflege- und Seniorenparks sind zwei separate Gebäude für das betreute Wohnen vorgesehen. Die Anlage soll verkehrsrechtlich über die Wannestraße und den asphaltierten Feldweg, der möglicherweise noch ausgebaut werden muss, erfolgen.

Im nördlichen Teil des Plangebietes und entlang des Feldweges sollen auch die erforderlichen Stellplätze geschaffen werden.

Bei der Realisierung des Vorhabens soll den Belangen des Natur- und Klimaschutzes großes Gewicht eingeräumt werden, hieß es. So sollen die geplanten Gebäude sehr energieeffizient sein. Auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach ist vorgesehen.

Das Plangebiet befindet sich darüber hinaus auf einem sogenannten "Regionalen Grünzug", der eine weitere planungsrechtliche Schwierigkeit darstellt. Doch hätten bereits im Vorfeld Gespräche mit dem Regierungspräsidium stattgefunden, teilte der Bürgermeister mit. Tenor dabei sei gewesen, dass auf ein zeitaufwendiges Zielabweichungsverfahren verzichtet werden könne, da sich das Areal noch im sogenannten "Ausformungsspielraum" befinde.

Die Planung sieht außerdem eine zeitnahe Umsetzung des Vorhabens vor. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange ist ebenfalls angedacht. Bürgermeister Jungmann teilte mit, wenn es nach den Plänen des Investors gehe, stehe der Rohbau bereits Ende des Jahres, sodass im Winter der Innenausbau erfolgen könne.