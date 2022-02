Reichartshausen. (cba) Italienischen Cappuccino vorm Bauchplatscher, selbst gemachtes Eis nach der Schwimmrunde, Pizza am Pool – der Kiosk im Freizeitbad hat einen neuen Betreiber. Seit Kurzem steht fest: Es ist Mario Giampietro, der in Wiesenbach eine Eisdiele, ein Bistro und eine Kegelbahn betreibt.

Das Ehepaar Bert und Cornelia Anheyer, die Generationen von Freibadfans Eis und Pommes reichten, haben den kleinen, aber an heißen Tagen stark frequentierten Gastronomiebetrieb nach 30 Jahren aufgegeben. Die Gemeinde suchte nun über ihre Facebookseite einen Nachfolger. "Drei Bewerber haben sich gemeldet", berichtet Bürgermeister Gunter Jungmann. Die Entscheidung fiel schließlich auf den 46-jährigen Giampietro, der den Kioskbetrieb mit seiner Familie organisieren will. Seine Töchter und seine Frau Senna-Mariella werden mithelfen. Im Kiosk will er unter anderem Snack-Angebote im italienischen Stil machen.

Freuen dürfte die Besucher des Freibades vor allem eines: Verkauft wird dann das selbst gemachte Eis des Italieners, der es für seine Eisdiele "In Piazza" am Wiesenbacher Rathausplatz herstellt. Seit 2018 betreibt er das Eiscafé, ein Jahr zuvor eröffnete er seine Kegelbahn in der Biddersbachhalle. Ob er diese nun weiterhin aufrechterhält, wisse er bislang noch nicht. "Unter Corona lief da kaum was", sagt Giampietro, der zuvor lange Jahre in Waiblingen ein Restaurant betrieben hat. "Es kommt jetzt darauf an, wie gut alles läuft." Die Freibadsaison soll am 1. Mai starten. "Das hoffen wir jedenfalls mal", meint der Bürgermeister mit Blick auf die Corona-Verordnung.