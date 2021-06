Von Christiane Barth

Reichartshausen.In den kommunalen Gebäuden fließt seit 2015 deutlich weniger Wasser als früher, seit Beginn der Pandemie ist der Verbrauch zudem noch weiter zurückgegangen. Doch seit 2019 wird mehr geheizt als früher. Die Ursache für den starken Anstieg des Wärmeverbrauchs ist allerdings noch unklar. Das wurde im ersten Energiefortschreibungsbericht für die Liegenschaften der Gemeinde bekannt. Dieser umfasst die Jahre 2014 bis 2020 und wurde von der "Kliba", der Klimaschutz- und Energieberatung Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis, erstellt. Deren Vorsitzender, Dr. Klaus Kessler, präsentierte dem Gemeinderat die Ergebnisse der Analyse aus sechs Jahren.

Vor dem Hintergrund eines kommunalen Energieeffizienznetzwerkes des Gemeindeverwaltungsverbands Waibstadt (GVV), das die "Kliba" in den vergangenen Jahren mit den beteiligten GVV-Kommunen aufgebaut hat, wurde ein sogenanntes internetbasiertes Energieberichtswesen eingerichtet: Alle kommunalen Gebäude wurden virtuell erfasst, die Verbrauchswerte für Wasser, Strom und Wärme werden monatlich eingepflegt, und eine Analyse kann nun jährlich erfolgen. Denn die Kommunen sind seit diesem Jahr verpflichtet, den Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften, der Sportplätze sowie der Straßenbeleuchtung jährlich zu melden.

Wie sehen die Werte nun in Reichartshausen aus? "Wir haben schon in der Vergangenheit viel für den Klimaschutz getan, und wir haben sehr früh schon unsere Hausaufgaben gemacht", betonte Bürgermeister Gunter Jungmann. Doch zurücklehnen will sich die Gemeinde nicht. "Wir sind dabei, dafür zu sorgen, auch in Zukunft den CO2-Ausstoß zu vermindern." Die Gemeinde ist daher in das Kreis-Klimaschutzkonzept integriert und arbeitet daran, sich in Richtung einer klimaneutralen Kommune zu entwickeln.

So sind die kommunalen Dächer bereits seit Jahren mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet, und die Wärme wird mit einer Holzhackschnitzelanlage erzeugt, die nun allerdings saniert werden muss. Die Ölkessel sowohl im alten Schulhaus als auch in der Centgrundschule müssen auch ausgetauscht werden – Maßnahmen, die in naher Zukunft auf die Gemeinde zukommen. Darüber hinaus gilt es, die Feinjustierung des Energiemanagements optimal einzustellen. Dies ist Aufgabe der "Kliba". Ziel sei, die bereits vorhandenen Anlagen zu optimieren, unterstrich "Kliba"-Vorstand Kessler.

Deutlich wird aus den Diagrammen des Energiefortschreibungsberichtes auch, wie sich die Pandemie auf den Verbrauch von Wasser, Strom und Wärme ausgewirkt hat: So wurde beispielsweise im Freibad im vergangenen Jahr deutlich weniger Wasser und Strom verbraucht als in den Vorjahren. Der Gesamt-Wasserverbrauch aller kommunalen Anlagen hat sich außerdem seit 2014 um mehr als die Hälfte reduziert.

Die Kosten für den Aufbau des kommunalen Energiemanagements werden zur Hälfte gefördert. Die Gemeinde will die Gelder in diesem Jahr abrufen, denn die Auftragskosten der "Kliba" wurden bereits in den vergangenen Jahren in Teilbeträgen bezahlt. Die Fortsetzung des kommunalen Energiemanagements wird im Rahmen eines "Servicepakets", das alle Verbandsgemeinden integriert, abgerechnet. Die Kosten für die Gemeinde Reichartshausen belaufen sich dabei auf rund 4200 Euro im Jahr.