Der Glasfaserausbau in Epfenbach schreitet voran (hier ein Bild von den Tiefbauarbeiten im März), doch in der Nachbargemeinde geht es nicht los. Archivfoto: Christiane Barth

Reichartshausen. (cba) Die Technik schreitet voran, Schritt zu halten ist in Reichartshausen oberstes Gebot. Die Gemeinde will sich in Sachen Glasfaserausbau daher nicht immer vertrösten lassen. Befürchtungen von der BBV auf der Prioritätenliste weit nach unten bugsiert zu werden, wurden jetzt im Gemeinderat ziemlich laut.

Das Thema kam auf, weil die Änderung der Verbandssatzung des Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" auf der Tagesordnung stand. Eigentlich eine Formalie. Doch Rüdiger Heiß hakte nach wie es denn um die Baufortschritte in der Gemeinde stünde. Zwar sei man in Reichartshausen in der glücklichen Lage, noch einigermaßen gut versorgt zu sein, dennoch sei dies kein Grund, ständig vertröstet zu werden.

Der Bürgermeister gab nun Auskunft: "Ich habe mehrmals angefragt." Im ersten Quartal des Jahres hätten bereits die Arbeitstrupps anrücken sollen – ohne Corona wohlgemerkt – informierte Gunther Jungmann das Gremium. Dann sei der Startschuss aufgrund der Pandemie verschoben worden. Seine Auskunft sei nun, dass sich der Ausbau um ein weiteres Jahr verzögert: "Ich hoffe, die BBV beginnt bei uns Anfang nächsten Jahres. Da kann man nichts machen."

Thomas Schilling (FWV) differenzierte mit kritischer Stimme: "Jeder hat Verständnis dafür, dass wegen Corona verschoben wurde. Aber: Wir hatten Anfang 2018 die Vermarktung hier im Ort. Die BBV wollte innerhalb von vier Wochen eine bestimmte Anzahl von Verträgen haben", erinnerte sich Schilling an den Druck, der damals gemacht worden sei. Das Ziel habe die Gemeinde wohlbemerkt geschafft. "Und jetzt sollten wir uns nicht ständig vertrösten lassen", war seine Forderung.

Bruno Dentz (FWV) warf die Vermutung ein: "Das liegt nicht nur an Corona. Der, der am lautesten schreit, wird bevorzugt. Das ist mein Gefühl." Ernst Rimmler (CDU) war der gleichen Ansicht. "Dann dürfen wir nicht so stillhalten. Sonst kommen wir ins Hintertreffen." Er sprach sich dafür aus, ein klares Zeichen zu setzen. Auch Manfred Hartlieb von der SPD kritisierte das Vorgehen der BBV, die anderen Kommunen wie Eschelbronn, in denen sich die Unterschriftensammlung "ewig hingezogen" habe, beim Ausbau bevorzugt habe.

Jungmann meinte indes, ihm sei es lieber, der Bautrupp rücke dann an, wenn er in den anderen Gemeinden fertig sei, als kurz ein Loch aufzureißen und dann nicht weiterzukommen. Der Bürgermeister versprach:"Wir bleiben dran."