Reichartshausen. (cba) Es ist in "schwieriges" Thema, da waren sich die Gemeinderäte einig. Die Parksituation im Ort sei in vielen Straßen unbefriedigend. Zu häufig stünden zu viele Autos am Gehweg, oft beidseitig, und behinderten dadurch nicht selten auch den Räum- und Streudienst. Mehrfach hatten die Räte schon moniert, dass viele Bürger oft nicht die eigenen, privaten Einfahrten und Stellplätze benutzten, ihre Autos stattdessen auf den öffentlichen Straßen und Gehwegen abstellten und dadurch den Verkehrsfluss behinderten. Erschwert werde die Situation noch dadurch, dass meist nicht nur ein, sondern gleich mehrere Autos pro Haushalt irgendwo untergebracht werden müssten. Auch bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums wurde das Problem mit dem sogenannten ruhenden Verkehr aufgegriffen.

Emil Eckert nahm zum Thema ausführlich Stellung: "An der Helmstadter Straße besteht Halteverbot, die Autobesitzer ignorieren das und parken die Gehwege zu. Das ist ein absolut unhaltbarer Zustand." Auch die Heldenhainstraße sowie die Rathausstraße wurden in diesem Zuge genannt. Wie man dem Problem beikommen könne, sei jedoch fraglich: "Keine Ahnung, was man da noch machen kann." Als Möglichkeit, eine gewisse "Sensibilität" zu schärfen, komme jedoch vielleicht in Betracht, vermehrt die Polizei auf das wilde Parken im Ort aufmerksam zu machen – zumal diese gerade in der Corona-Zeit häufiger im Ort Präsenz zeige als sonst.

Die Behinderungen durch rücksichtsloses Zuparken der Gehwege und Straßen zeige sich vor allem dann, wenn zusätzlich Schnee und Glatteis den Verkehr belaste. "Da merkt man erst richtig, wie schmal die Straßen sind – und wenn dann noch die Seiten zugeparkt werden, wird es richtig eng", betonte Eckert. Kevin Haag unterstrich, die Situation gipfle darin, dass von jenen Anliegern, die die Straßen mit ihren Autos zuparkten, überdies auch noch Beschwerden eingegangen seien, im Umfeld ihres Grundstückes sei zu wenig geräumt und gestreut worden. "Den Leuten kann man doch nicht mehr helfen", meinte er.

Um die wilden Parker zur Räson zu bringen, hielt Eckert schließlich Sanktionen wie behördliche Ermahnungen oder Strafzettel für wirksam. Auch Bürgermeister Gunter Jungmann unterstrich: "Es muss weh tun." Er wolle die Polizei auf das Problem hinweisen, versprach der Verwaltungschef. Zudem sei vorgesehen, die Anlieger anzuschreiben und darum zu bitten, künftig auf ordnungsgemäßes Parken zu achten und vor allem das eigene Grundstück, die Einfahrten und Stellplätze zu nutzen.

Angestoßen wurde das Thema durch einen Bauantrag für eine Dachgeschossaufstockung – ein Vorhaben, das eigentlich im Sinne der Gemeinde ist, die die Wohnraumverdichtung innerorts fördern will. Doch bereits jetzt sei die Parksituation im Umfeld des Gebäudes kritisch, und die Räte befürchteten eine Verschärfung, wenn weitere Autos hinzukämen. Der Bauantrag solle also mit dem Zusatz versehen werden, dass darauf zu achten sei, den Privatgrund, die Einfahrten und Parkflächen, die zum Gebäude gehören, auch wirklich zum Abstellen der Autos zu nutzen – und dass diese nicht zweckentfremdet werden sollten.