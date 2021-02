Sinsheim/Waibstadt/Erlenbach/Kirchardt. (jubu) Jetzt hat es auch den Raum Sinsheim erwischt. Nach zahlreichen Unfällen im Redaktionsgebiet haben Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst alle Hände voll zu tun. Eine Übersicht:

Gegen 17.30 Uhr kam ein Lastwagen auf der B39 zwischen Fürfeld und Kirchhausen von der Fahrbahn ab und rutschte in ein angrenzendes Feld. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr. Es staut sich zurück bis an die Abzweigung Bonfeld.

Kurz darauf ereignete sich auf der Autobahn A6 ein Unfall. Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt kam es zu einem Crash mit mehreren Fahrzeugen. Auf Höhe Kirchardt verlor ein 19-jähriger BMW-X5-Fahrer gegen 17.40 Uhr die Kontrolle, schleuderte nach rechts, kollidierte mit dem VW Passat eines 52-Jährigen. Danach überschlug sich der BMW mehrfach. Der Fahrer zog sich nach Einschätzung des Notarztes schwere Verletzungen zu und musste in das Sinsheimer Krankenhaus gebracht werden. Rettungskräfte führten die Unfallaufnahme auf dem Standstreifen in Richtung Mannheim durch. Insgesamt wurde der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Fast zeitgleich kam es mehrere Kilometer entfernt auf der A6 bei Erlenbach zu einem Unfall. Zwischen dem Kreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Neckarsulm war ein Sattelzug in ein Stau-Ende gefahren, wonach zwei von drei Spuren in Richtung Mannheim gesperrt wurden.

Laut Polizeibericht hatte der 46-jährige Sattelzugfahrer offenbar das Stau-Ende zu spät bemerkt. Er versuchte noch zu bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Das Ausweichmanöver misslang und der Laster kollidierte mit dem Heck eines anderen, bereits stehenden Sattelzuges. Durch den Aufprall wurde das Fahrerhaus des 46-Jährigen abgerissen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Durch den Unfall wurde der 46-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand rund 35.000 Euro Sachschaden. Zwei Fahrspuren waren blockiert und nicht befahrbar.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der B292 zwischen Waibstadt und Helmstadt-Bargen. Nach dem Abzweig Bernau war ein Autofahrer auf glatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und mit entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte, soll es keine Verletzte gegeben haben. Die Unfallaufnahme läuft derzeit weshalb die Fahrbahn mehrfach teilgesperrt werden musste.

