Sinsheim. (RNZ) Laut Auskunft des Netzbetreibers ist die Störung zwischenzeitlich behoben worden. Betroffen waren 436 Haushalte in Sinsheim. Als Grund wurden Bauarbeiten unterhalb der Autobahn angegeben.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 13.52 Uhr

Seit 24 Stunden "kein Signal" im Vodafone-Netz

Von Tim Kegel

Region Sinsheim. Ratlose Nutzer, überfordert wirkende Akteure. Und seit mittlerweile über 24 Stunden lediglich die Meldung "kein Signal" auf dem Bildschirm, tote Telefone, kein Internet - und: nicht ein Sterbenswörtchen, wo der Fehler vermutet, wie nach diesem gesucht und in welchem Zeitrahmen er behoben werden soll. Einen Ausfall von Kabelfernseh-, Internet- und Telefondiensten unbekannten Ausmaßes gibt es seit Mittwochmorgen, 17. November, und bis zur Stunde in der Region. Störungs-Meldedienste im Netz registrierten Ausfälle in einem Bereich von Bammental über den Sinsheimer Raum bis Zaisenhausen.

In Sinsheim-Dühren war - neben zahlreichen Haushalten - die Verwaltungsstelle betroffen. Dort ging am Mittwoch nichts mehr. Kaum um Aufklärung bemüht war man beim Betreiber Vodafone: Nur mühsam war es einzelnen Kunden gelungen, Ursachenforschung über die automatisierten Hotlines zu betreiben. Wenn Kundennummern nicht zur Hand waren, gestaltete sich das Unterfangen äußerst mühsam, weil die Spracherkennungssysteme der Hotlines versagten. Lediglich dass "eine Störung" vorliegt, wurde bestätigt, weitere Informationen dazu gab es nicht.

Ein Sprecher der Vodafone-Medienstelle versprach noch am Mittwochabend Auskunft, spätestens bis Donnerstagmorgen. Fehlanzeige: Inzwischen ist beim Pressedienst ein Anrufbeantworter geschaltet. Auch eine Bekanntgabe zumindest des Ausfalls - etwa an lokale Medien oder die Kommunikationsabteilungen der Rathäuser - gab es nicht, bestätigte die Sinsheimer Stadtverwaltung. Mehr Dienstleistung als der Kommunikationskonzern anbieten konnte da ein kleiner Einzelhändler in der Innenstadt von Sinsheim: Bei Radio- und Fernsehtechnik Aberle seien "zahlreiche Anrufe" eingegangen, gerade auch von älteren Betroffenen. "Geht unser Gerät nicht?", habe es geheißen. Der Inhaber ist "selbst betroffen", sagt er - und hat sich für die Kundschaft schlau gemacht. Auch wenn er nicht viel mehr sagen kann als "Störung" klingt dies doch beruhigend analog.

Glück hatten lediglich Kunden, die nicht alle Services beim selben Anbieter gebucht haben.