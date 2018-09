Waibstadt-Daisbach/Eschelbronn/Neidenstein. (wig) Nach der erfolgreichen Vermarktung des Glasfaserprojektes in Meckesheim, Mönchzell, Eschelbronn, Neidenstein und Daisbach leitet die BBV Rhein-Neckar die nächsten wichtigen Schritte ein. Wie Thomas Fuchs von der Pressestelle der BBV in Dreieich mitteilte, konnte das Unternehmen inzwischen die Feinplanung fast abschließen und wird in Kürze die Tiefbauarbeiten ausschreiben.

Diese dauern rund vier bis sechs Wochen, bevor dann tatsächlich die ersten Bagger und Bautrupps anrollen können. Nach aktuellem Stand rechnet das Unternehmen damit, dass die ersten Spatenstiche voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden und dann der Tiefbau zügig in den Kommunen beginnen kann. "Zwischen der erfolgreichen Vermarktung und dem Anrollen der ersten Bagger vergehen in der Regel fünf bis sechs Monate. Diese Zeit wird dringend für die Feinplanung, Einholung von Genehmigungsverfahren sowie die vorgeschriebene Ausschreibung der Tiefbaumaßnahmen benötigt. Leider ist es bei den Feinplanungen zu mehrmonatigen Verzögerungen gekommen, mit denen wir vorher in dieser Form nicht rechnen konnten", berichtet Arno Maruszczyk, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der BBV.

"Ein wichtiges Anliegen beim Ausbau unseres Glasfasernetzes ist es, möglichst viele bereits in den Kommunen und vom Zweckverband gebaute Infrastrukturen zu nutzen", sagt Maruszczyk weiter. "Hier waren und sind wir vor allem auf eine Einigung mit dem Zweckverband angewiesen, die sich abzeichnet. Zudem haben einige notwendige Genehmigungen etwas länger gedauert."

Vor dem Start der Tiefbauarbeiten soll ein öffentlicher Spatenstich stattfinden.