Beim SV Sinsheim spielen rund 50 Mann aus 17 Nationen: Spieler und Trainer möchten sich gegen Rassismus stark machen und sind deshalb am Samstag Teil des Fests "Sinsheim - so bunt wie Europa!" Foto: SV Sinsheim

Von Christian Beck

Sinsheim. Die NPD demonstriert am Samstag wieder einmal in der Stadt: Um 14 Uhr soll es unter dem Motto "Für Sicherheit und Heimatliebe" am "Wächter" losgehen. Bereits um 13 soll in der Bahnhofstraße als Gegenveranstaltung ein Fest unter dem Titel "Sinsheim - so bunt wie Europa!" gefeiert werden. Unter Führung des "Bündnisses für Toleranz" wollen sich mehrere Parteien, Vereine und Schulen daran beteiligen.

"Sinsheim ist eine Stadt der Vielfalt, unsere Heimat ist bunt, wir leben Zusammenhalt und Geschichtsbewusstsein" - dies soll das Fest laut Dietmar Coors, Vorsitzender des "Bündnisses für Toleranz", zum Ausdruck bringen. Dazu war es ihm wichtig, die Veranstaltung auf eine breite bürgerliche Basis zu stellen. Mitglieder von Bündnis 90/Grüne, Linke, SPD, DGB und dem Nabu werden sich ebenfalls beteiligen. "Von der Antifa werden wir uns bewusst distanzieren", betont Coors.

Geplant sei eine bunte und vielfältigen Aktion mit Musik, Spielen und vielen Attraktionen. Man setze auf eine eigene Veranstaltung und laufe der NPD bewusst nicht hinterher, um sich nicht von deren Parolen abhängig zu machen, erklärt Coors. Wer sich am Fest beteiligen möchte, sei herzlich eingeladen. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht hofft und wünscht sich, "dass wir uns als Stadt von unserer bunten Seite zeigen".

Mit dabei sind auch Schüler und Lehrer des Wilhelmi-Gymnasiums: "Wir stellen ,Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage’ vor und haben auch unsere großen Toleranz-Buchstaben wieder mit dabei", erklärt Lehrerin Jutta Stier.

Ebenfalls beim Fest mit dabei ist der SV Sinsheim mit beiden Mannschaften, berichtet Co-Trainer Gerd Heinrich. Rund 50 Mann aus 17 Nationen spielen dort Fußball, der Verein sei ein gutes Beispiel, dass Integration über den Sport funktioniere, findet Heinrich. Fußballer aus fast jedem Erdteil trieben dort friedlich miteinander Sport, selbst dann, wenn sich die Nationalitäten oder Kulturen grundsätzlich eher weniger verstünden, beispielsweise bei Türken und Kurden. "Aber bei uns funktioniert das", sagt Heinrich mit ein wenig Stolz in der Stimme. Und deshalb sei es ihm, Trainer Pascalis Kargakis und den Spielern wichtig, etwas zu tun. Mit einem großen Transparent wollen sie friedlich, aber nachdrücklich zeigen, dass Rassismus in Sinsheim keinen Platz hat: "Wir wollen ein Aushängeschild von Sinsheim sein", erklärt Heinrich.

Die NPD hat laut Markus Winter von der Polizei-Pressestelle einen Aufzug mit Kundgebungen durch weite Teile des Stadtgebiets angemeldet. Winter vermutet, dass der Verkehr nur abschnittsweise gesperrt werden muss, um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Neben der Veranstaltung "Sinsheim - so bunt wie Europa!" sei außerdem eine Gegenveranstaltung aus der linken Szene angemeldet worden. Die Polizei werde mit "der Lage angepassten Kräften" vor Ort sein und "beiden Seiten zu ihrem Recht verhelfen".