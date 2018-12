Epfenbach. (cba) Die Container auf dem kommunalen Grundstück im Bleichweg sind verwaist. Seit die Verwaltung ins neue Rathaus umgezogen ist, ist die Übergangslösung hinfällig. Sie diente der Gemeinde länger als zunächst angenommen.

29 Monate arbeitete das Rathausteam in der mobilen Raumlösung - nicht mehr als zwölf hätten es eigentlich sein sollen. Was hat das die Gemeinde unterm Strich gekostet? "Hochgerechnet wären das Kosten in Höhe von 167.775 Euro gewesen", überschlägt Bürgermeister Joachim Bösenecker.

Doch ganz so schlimm wird es wohl nicht: "Da wir zwischendurch eine Ermäßigung erhalten haben, rechne ich mit Kosten in Höhe von knapp 153.000 Euro." Die Schlussabrechnung liege noch nicht vor. Die Firma ELA-Container wurde in der Februar-Sitzung 2016 als wirtschaftlichster Anbieter auserkoren und mit der Bereitstellung von Containern beauftragt. Das Angebot war auf 14 Monate ausgelegt und belief sich auf 80.995 Euro.

Im Juli 2016 zogen die Rathausmitarbeiter um, im November 2018 räumten sie die Baracken. Der Bürgermeister: "Die Container sind jetzt bereit zum Abtransport."