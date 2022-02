Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit großer Mehrheit von 27 Ja-Stimmen hat sich der Gemeinderat im vergangenen Januar für den Neubau des "Rappsodie"-Hallenbades am derzeitigen Standort in der Salinenstraße ausgesprochen und damit den ersten von noch vielen folgenden Beschlüssen gefasst. Dass der Neubau nun immer konkreter zu werden scheint und sich etwas tut, freut auch "Rappsodie"-Betriebsleiter Timo Künzel, der im April auf 14 Jahre Arbeit in dieser Funktion zurückblicken kann.

"Es ist ein spannendes Projekt", sagt er im Gespräch mit der RNZ. "Ich freue mich da mega drauf, denn Zeit wird es ja." Nach zwei Corona-bedingten Pausen befindet sich das Hallenbad seit einigen Monaten im Teilbetrieb. Denn sowohl das Therapiebecken als auch das Panoramabecken, das mit einem Blick über die Kurstadt für viele ein Aushängeschild des Bades war, sind seither geschlossen. Zu groß sind die baulichen Mängel. Eines der stillgelegten Becken hat sich um rund einen Zentimeter abgesenkt und wird mit Pfeilern gestützt, Fenster sind kaputt, haben Feuchtigkeit gezogen und "erblinden". Und auch die Lüftungsanlage läuft nicht einwandfrei. "Das Therapiebecken ist für normale Gäste kein Nachteil. Aber das Highlight fehlt", sagt Künzel.

Nach einer ersten Schätzung, die dem Gemeinderat vorgetragen wurde, soll der Neubau am jetzigen Standort rund 34 Millionen Euro kosten. Zuletzt wurde im Vorfeld der Landesgartenschau 2008 eine hohe Summe ins "Rappsodie" investiert. Damals flossen insgesamt rund 8,6 Millionen Euro nicht nur in die Kurhaussanierung und in die Kuranlagen, sondern auch in eine Sauna-Landschaft, die dann 2015 für einen Millionenbetrag erweitert wurde.

Doch bis der Abriss und der Neubau beginnen, fließt noch weiterhin Geld in das marode Bestandsbad. "Die geöffneten Bereiche müssen wir nach wie instandhalten", sagt Künzel. "Wir lassen das Bad jetzt nicht abwracken." Allein schon der eigene Anspruch, den Gästen eine gute Wasserqualität mit Sole- und Mineralgehalt zu bieten, machten teure Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Auch weil das Bad noch so lange wie möglich geöffnet bleiben soll. "Viele rufen uns schon an und fragen, ob wir überhaupt noch geöffnet haben", erzählt der Betriebsleiter. Künzel geht davon aus, dass es bis zur Schließung noch gut zwei Jahre dauern könnte.

Während der Bauphase soll das Personal anderweitig eingesetzt werden. Demnach ist geplant, die Sauna-Landschaft und die Gastronomie auch während der Bauphase zu betreiben. In den Sommermonaten könnten Mitarbeiter dann im Freibad aushelfen. "Aber wir werden auch angesammelte Überstunden und unseren Urlaub in der Zeit nehmen müssen", sagt Künzel. "Wir wollen niemanden entlassen."

Der langjährige Betriebsleiter hofft, dass auch er und seine Mitarbeiter in die detaillierten Planungen mit eingebunden werden. Denn für ihn sind Architekten Künstler, "die ein wunderschönes Gebäude da hinstellen. Das heißt aber für den Betreiber nicht unbedingt, dass es auch so betrieben werden kann." So habe er schon mehrfach mitbekommen, dass bei anderen Neubauten manche simple Dinge falsch bemessen wurden. "Es gibt viele Dinge, bei denen der Betreiber zurate gezogen werden sollte."

Künzel freut sich, dass das Thema nun vorangetrieben wird. Auch für ihn ist das geplante Drei-Sparten-Bad, bestehend aus Sole-, Sauna- sowie Sport und Familien-Bereich eine zukunftsfähige Lösung. "Es ist eine tolle Herausforderung, eine tolle Aufgabe."