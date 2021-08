Von Friedemann Orths

Waibstadt/Sinsheim. Es waren zwei Sekunden, die Stephanie H. das Leben kosten, und die mehrere Leben für immer verändert haben. Und um diese zwei Sekunden drehte sich am Donnerstag der Prozess am Sinsheimer Amtsgericht, der dem Mann gemacht wurde, der die Helmstadterin am 7. September um 8.28 Uhr in der Waibstadter Siemensstraße mit seinem zwölf Tonnen schweren Radlader überfahren hatte.

Sechs Monate Freiheitsentzug und eine Geldstrafe forderte die Staatsanwältin. In der Anklage wurde dem Mann vorgeworfen, die Frau fahrlässig getötet zu haben, weil er sie in seiner Baumaschine übersehen hatte. Dabei soll er die Frau, die auf der Straße lief, mit der Vorderseite seines Gefährts erfasst und sie dann überrollt haben. Er soll zwischen 20 und 25 Kilometer pro Stunde gefahren sein. Die Frau wurde eine halbe Stunde später, um 9 Uhr, für tot erklärt. Sie erlag ihren schwersten inneren Verletzungen.

Der Angeklagte, ein 66-jähriger, der mit seinem Bruder gemeinsam eine Entsorgungsfirma führt, wollte an diesem Morgen Bauschutt auf dem Grundstück seiner Firma zusammenschieben. Dabei bemerkte er jedoch die niedrige Tankanzeige in seinem Radlader und wollte zu einer nahen Tankstelle im Waibstadter Industriegebiet fahren. Das Fahrzeug bewege er "alle Tage, halbe Stunde", antwortete er auf Nachfrage von Richterin Sennwitz.

"Ich hab’ die Frau gar nicht gesehen", beteuerte der Mann. Er sei von der Sonne geblendet worden und habe dann die Sonnenblende seines Fahrzeugs herunterziehen wollen. "Ich hab’ ’nen Schrei gehört, und dann hat’s kurz geholpert", beschrieb er den Moment des Unglücks. Als er erzählt, dass er die Frau dann auf dem Boden liegen sah, stockt dem Angeklagten die Stimme. "Ich habe sie nur liegen sehen, da war Blut."

Da er kein Handy dabei hatte, sei er dann zu einer nahen Firma gelaufen, um Hilfe zu holen. Als der Krankenwagen gerufen wurde, hätten ihn von einer anderen Firma herbeigeeilte Ersthelfer auch gleich weggeschickt. Die sagten ihm, dass er den Radlader aus dem Weg fahren sollte, dass der Krankenwagen durchkommt.

Die Staatsanwältin erkundigte sich bei dem Mann, wie oft er an der Stelle vorbeikomme – "Jeden Tag", antwortete er. Außerdem beschrieb er, dass es dort keinen Gehweg, sondern nur einen Grünstreifen gibt. Fußgänger müssen also auf der Straße laufen, was jedoch "ganz selten" vorkomme, antwortete der Beschuldigte. Dass er die Frau überfahren hat, habe wohl auch an einem Anhänger gelegen, der am Straßenrand stand und dem der Mann ausweichen musste. Er sei maximal 20 Kilometer pro Stunde gefahren, schneller könne man nur fahren, wenn das Öl in der Maschine warmgelaufen sei. "Sie sind immer noch sehr geschockt, das geht Ihnen nicht aus dem Kopf", stellte die Staatsanwältin am Ende ihrer Befragung fest.

Der Mann ist, ebenso wie seine Frau, in psychiatrischer Behandlung. Etwa ein Mal pro Monat sprechen die beiden mit einem Psychiater. Medikamente nimmt er keine. Verteidigerin Andrea Combé legte der Richterin zwei Atteste vor. Kontakt zu den Angehörigen der Verstorbenen hat der Mann nicht. Eine eventuelle angehängte Nebenklage der Familie des Opfers sei beim Sinsheimer Gericht nicht eingegangen, sagte die Richterin auf Frage der Staatsanwältin.

Combé betonte, dass der Mann beim Steuern zwar seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, "aber ich verstehe nicht, wie dieser Unfall zustandekommen konnte", sagte sie. Sie spielte darauf an, dass auch ein Fehlverhalten der Verstorbenen eine Rolle gespielt haben könnte, dass sie beispielsweise plötzlich auf die Straße gelaufen sein könnte. "Sie wollen darauf hinaus, dass da ein Mitverschulden zu berücksichtigen sein wird – das sehe ich auch", meinte die Staatsanwältin.

Aus dem Gutachten mit einer "Kollisionsanalyse" ging hervor, dass der Unfall hätte verhindert werden können. Das erwähnten auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung in ihren Plädoyers. Von einem "tragischen Ereignis" und "vielen unglücklichen Zufällen" sprach die Staatsanwältin, die dann von ihrer ursprünglichen Forderung einer Haftstraße abrückte und nur noch eine Geldstrafe forderte. Es habe "kein massives Fehlverhalten" vorgelegen. "Natürlich ist das eine Straftat", sagte Combé, die noch betonte, dass sich der Mann gerne bei den Angehörigen entschuldigt hätte. Die waren nicht zur Verhandlung gekommen. "Es war ein Augenblicksversagen", sagte sie. Der Mann habe sich zwei Sekunden falsch verhalten. Sie schloss sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft an.

"Es ist alles sehr, sehr blöd gelaufen", sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Schlimmer als die Geldstrafe – 165 Tagessätze zu 65 Euro – seien für ihn die Folgen der zwei Sekunden, die alles veränderten – und einer Frau das Leben kosteten.