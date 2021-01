Von Christian Beck

Bad Rappenau/Heilbronn. Drei Männer werden von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift. Bei einem habe der Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen können. Und Fotos zeigen, dass einer auch zwei Tage später nicht gerade stehen konnte, ein anderer hatte rillenförmige Abdrücke auf der Schläfe, die von einem Autoreifen stammen könnten. Doch ins Krankenhaus wollte keiner von ihnen. So berichtet es zumindest eine Polizeihauptmeisterin. Am Freitag befasste sich die 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn erneut mit den Vorfällen im Umfeld einer Bad Rappenauer Diskothek. Dabei gab es so manche neue Erkenntnis, doch zentrale Fragen bleiben nach wie vor unbeantwortet.

Eine dieser Fragen ist das Motiv. Warum sich am 9. Dezember 2018 zahlreiche junge Männer vor der Disco und auf dem Raiffeisen-Parkplatz geprügelt, getreten und mit Steinen beworfen haben, weiß angeblich keiner der Beteiligten. Und ob der wegen versuchten Totschlags Angeklagte absichtlich drei Männer angefahren hat, konnte bisher auch nicht abschließend geklärt werden.

Klar scheint für den Vorsitzenden Richter Roland Kleinschroth allerdings zu sein, dass der Angeklagte nur scheibchenweise mit der Wahrheit herausrückt. Zahlreiche Aufnahmen von Überwachungskameras, die das Geschehen der Tatnacht aus verschiedenen Perspektiven zeigen, wurden angeschaut. Auf Nachfrage des Richters gab der Angeklagte nun zu, dass er nicht nur mit dem Auto drei Menschen erfasst hat, sondern auch zuvor bei der Schlägerei mitgemischt hat. Beim ersten Verhandlungstag am Mittwoch hatte das noch anders geklungen.

Wahrscheinlich gab es aber später noch einmal eine wüste Prügelei. Denn am Freitag fiel dem Gericht auf: Die zwei Männer, die den Notruf gewählt hatten, haben dies mit einigem zeitlichem Abstand getan und dabei auch nicht den exakt gleichen Ort angegeben. So hatte ein junger Mann aus Dielheim, der ebenfalls gerade den Club verlassen hatte, die Polizei und die Rettungskräfte verständigt sowie sich um die Männer gekümmert, die angefahren worden waren. Später hatte ein Taxifahrer gemeldet, dass auf dem Gehweg in der Raiffeisenstraße drei Männer auf einen Mann eintreten würden, der am Boden liege, und dessen Gesicht blutverschmiert sei.

Das Gericht hält es für wahrscheinlich, dass die Gruppe um den Angeklagten geflüchtet war, nachdem dieser die drei Männer angefahren hatte. Die Verletzten sowie deren Freunde aus dem Raum Mosbach gerieten daraufhin mit einer Gruppe Männer aus Dielheim in Streit. Denn offenbar dachten die Mosbacher, dass die Dielheimer das Auto in die Gruppe gelenkt hatten. Den Konflikt, der daraufhin gefolgt war, hat der Zeuge aus Dielheim bei seiner Aussage bei der Polizei verschwiegen. Denn man habe das Missverständnis klären können und sich ausgesprochen. Eben jener Zeuge ist selbst Polizist.

Dass jene Männer, die vom Auto angefahren wurden, sowie deren Freunde nichts mit der Polizei zu tun haben wollten, betonte die Polizeihauptmeisterin bei ihrer Zeugenaussage. Und sie bezeichnete die Disco als einen Brennpunkt. Zu der Zeit, als der Club noch geöffnet hatte, sei die Polizei in der Regel mehrmals in der Woche vor Ort gewesen.

Ebenfalls interessant: Zwei der drei Männer, die angefahren wurden, hatten deutlich über ein Promille Alkohol im Blut. Der Dritte hat laut Polizei einen Alkoholtest verweigert. Und einer der Drei ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Mehrmals saß er im Gefängnis, erzählte er am Freitag offen, dabei sei es um Drogenhandel und Computerbetrug gegangen. Bei den Vorfällen in Bad Rappenau habe er den Streit schlichten wollen und sich bei der Prügelei nur selbst geschützt, denn es sei ihm wichtig, nun sein "Leben auf die Reihe zu kriegen".

Kleinschroth machte dem Angeklagten mehrfach deutlich, was er von seinen Taten hält. Das Auto habe er als Waffe eingesetzt. Dass dabei niemand gestorben ist, sei Glück gewesen. "Haben Sie sich irgendwann mal Gedanken gemacht, was mit den Leuten passiert, die Sie angefahren haben?" fragte Kleinschroth. Ja, das habe er, sagte der Angeklagte. Viel mehr sagte er dazu nicht.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 20. Januar, 14 Uhr, fortgesetzt.