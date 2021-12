Sinsheim. (bju) Schläge mit einem Gürtel und zuvor wohl mit Angriffslust verspritztes Bier – dies sind die Zutaten eines weiteren Gerangels, das sich im vergangenen Juli im Bahnhofsviertel zugetragen hat. Doch die juristische Aufarbeitung des Falls vor dem Amtsgericht gibt wohl etwas Längeres: Die Hauptverhandlung gegen den 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurde jetzt unterbrochen. Weitere Zeugen sollen im Januar gehört werden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte in der Nähe seines Arbeitsplatzes in der Bahnhofstraße von einem Betrunkenen mit Bier bespritzt worden sein. Jener Mann mittleren Alters sei nach einem Schubser zu Boden gegangen, woraufhin der Angeklagte mit seinem Gürtel zuschlug. Der Schläger will sein Opfer jedoch in der Allee beobachtet haben, als dieses einem weiteren jungen Mann ein Bier über den Kopf kippte. Als er dazwischen ging, sei er auf die Schulter geschlagen worden und habe dann ebenfalls von dem Getränk abbekommen. Aus Angst vor einem Angriff mit der offenbar kaputten und somit scharfkantigen Dose will der Angeklagte dem Opfer dann mit dem Gürtel "auf die Beine geschlagen" haben.

Ein schwierig zu entwirrendes Schlamassel: "Der war auf 180", sagte ein Zeuge, der den Angeklagten beobachtet haben will, als dieser mit dem Lederriemen auf sein am Boden liegendes Opfer einhaute. Von lautem Geschrei in der Allee und auch von Gürtelhieben wusste ein weiterer Zeuge, der sich zuvor in einer nahen Shisha-Bar aufhielt. Zeuge Nummer drei gab an, auf einer Parkbank ein Pärchen gesehen zu haben, dessen männlichem Part auf den Kopf geschlagen und Bier übergeschüttet worden sei. Jener junge Mann habe offenbar den Angeklagten informiert, der daraufhin auf der Bildfläche erschienen sei – wohl um den Betrunkenen zu beruhigen.

Doch die Situation sei dann "umgeschlagen" – woraufhin Zeuge drei die Polizei rief. Da habe der Geschädigte schon am Boden gelegen und sei vom Angeklagten "ein bis zwei Mal" mit dem Gürtel traktiert worden. Von "vier bis fünf Schlägen", oder gar von "bis zu zehn", war in anderen Aussagen die Rede. Jene des Geschädigten gegenüber der Polizei deutet allerdings auch darauf hin, dass der Mann nach einem Schlag gestürzt sein könnte und die Verletzungen hauptsächlich hiervon rührten. Wurde der Mann also eher mit dem Gürtel zu Fall gebracht als damit traktiert? Das Kuddelmuddel könnte jedenfalls auch anders gelaufen sein.

Ein Wirrwarr, das sich die Verteidigung zunutze macht: Für den Rechtsanwalt ist der Sturz die Ursache der Verletzungen, unter anderem am Ellenbogen. Die Aussagen der Zeugen hält er nicht für sonderlich belastbar; auch weil diese sich bei der Befragung teils widersprochen hatten. Akribisch wurden die drei nun zur Abfolge des Geschehens und zur tatsächlichen Zahl der Schläge verhört. Auch Notwehr bringt der Verteidiger ins Spiel und fordert die Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen.

Hierauf einlassen wollten sich Richterin Peters und die Staatsanwältin nicht. Gürtelschläge hält man dort für eine "massive Sache". Einigkeit herrschte im Hinblick auf eine Unterbrechung der Hauptverhandlung. Die soll nun im Januar fortgesetzt werden. Dann werden das involvierte Pärchen, der Geschädigte, ein Polizeibeamter, ein weiterer Zeuge und auch ein Gutachter zu Wort kommen, der die Verletzungen untersucht hat.