Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein Sonntagnachmittag im März: Ein 62-jähriger Mann schneidet auf seinem Weinberg in Eschelbach die Reben, als kurz nach 17 Uhr sein Handy klingelt. Er telefoniert etwa fünf Minuten lang mit einem Freund, als plötzlich "aus heiterem Himmel" der Besitzer eines benachbarten Grundstückes auftaucht, durch die Rebzeile wutentbrannt auf ihn zu rennt und ihn anbrüllt: "Ich schlag’ dich tot, du Sauhund". Mit einem "Wengert-stickel" schlägt der Mann zuerst drohend auf einen Pfosten ein und dann auf den 62-Jährigen. Der Anrufer hört alles mit. Ob sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat? Dies hatte nun das Amtsgericht Sinsheim zu bewerten.

Nach drei Zeugenaussagen kam der Staatsanwalt zur Überzeugung: "Dass es hier nur zu glimpflichen Verletzungen gekommen ist, ist dem Zufall geschuldet." Beim Geschädigten habe er "kleinerlei Interesse" feststellen können, den Angeklagten zu Unrecht zu belasten. Auch, dass die Zeugenaussage des Anrufers mit dem Opfer abgesprochen sein könnte, hielt der Staatsanwalt für "völlig abwegig". Schon deshalb, weil der 62-Jährige sonst seine berufliche Laufbahn aufs Spiel gesetzt hätte.

Der Angeklagte bestritt die Tat "mit Nachdruck", wie dessen Anwalt betonte. Der stellte die Glaubhaftigkeit des Geschädigten in Frage und plädierte auf Freispruch. Und der Richterspruch? Drohung, gefährliche Körperverletzung: neun Monate Haft, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hat der Verurteilte, der zuvor noch nie polizeilich aufgefallen ist, eine Geldstrafe an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen.

Die beiden Kontrahenten kennen sich schon lange. Es gibt geschäftliche Verbindungen. Der Weinbergbesitzer sprach von einem "unbelasteten, neutralen Verhältnis". Vor etwa zwei Jahren habe er jedoch bemerkt, dass sich der Bekannte von ihm zurückgezogen habe. Seine emotional aufgeladenen "Zustände" habe er bereits gut gekannt: "Ich hoffte nur, dass ich nicht selbst einmal im Fokus seines Angriffes stehen würde", sagte er nun im Zeugenstand.

"Irgendeinen Grund wird die verbale Auseinandersetzung schon gehabt haben", meinte die Richterin, die die Argumente des Verteidigers nicht gelten ließ. Auch an der Glaubhaftigkeit des Freundes, der ebenfalls aussagte, hatte sie keine Zweifel: "Man kann nicht davon ausgehen, dass der Zeuge falsch aussagt, bloß weil eine freundschaftliche Beziehung besteht." Der Verteidiger hielt die Aussage des Freundes jedoch für "fragwürdig" und meinte: "Ob das Telefonat wirklich stattgefunden hat, daran habe ich starke Zweifel." Er hob darauf ab, dass die Aussage des Anrufers abgesprochen gewesen sei. Außerdem sprach er die Vermutung aus, dass der Angreifer wegen der geschäftlichen Beziehung zum 62-Jährigen ein Motiv gehabt haben mag: "Es geht hier um Geld", meinte er.

Das Opfer schilderte den Vorgang in sachlichem Ton. Der Angreifer, der ihm auch schon oft auf seinem Weinberg behilflich gewesen sei, habe sich an jenem 1. März in einem "akuten Erregungszustand" befunden. Neu sei ihm das nicht gewesen. Zu einem Dialog sei es nicht gekommen. Der 62-Jährige unterstrich: "Ich habe gar nichts gesagt". Erst, als er von einem plötzlichen Schlag, vermutlich mit einem mitgebrachten "Akazienstickel" getroffen worden sei, habe er mit weinerlicher Stimme gebeten, "endlich aufzuhören".

Der erste Hieb mit dem Stock sei auf einen Pfosten niedergegangen, der daraufhin zersprungen sei. "Wenn mich dieser Schlag getroffen hätte, wäre es übel ausgegangen", meinte das Opfer, das den Bekannten "wie ein Raubtier" wahrgenommen habe. "Als er den Stickel in die Hand genommen hat, merkte ich: Jetzt wird’s gefährlich." Der Angreifer habe sich gebückt, und ihn dann mit einem Schlag getroffen. "Das war sehr schmerzhaft." Die Brille habe "federnd nachgegeben", eine Platzwunde an der Stirn und eine Riss-Quetschwunde am Nasenflügel habe er erlitten. Das sei später dann auch in der Augenklinik untersucht worden.

Die Drohungen des mutmaßlichen Angreifers seien immerzu wiederholt worden, während der Widersacher weiter auf ihn zugekommen sei. "Meine Befürchtung war, dass wir am Ende der Rebzeile direkt aufeinandertreffen", sagte das Opfer. Er sei dann nach Hause geflüchtet, habe die Polizei gerufen und sich die nächsten drei Wochen nicht mehr in seinen Weinberg getraut.

Der Freund des Opfers bestätigte all dessen Aussagen. Er habe, da die Verbindung des Telefonats nicht abgebrochen sei, mit angehört, wie der Angreifer "richtig emotional" gedroht habe. Sein Freund jedoch habe "keinen Muckser von sich gegeben."