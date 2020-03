Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat die umfassenden Fahrzeug- und Personenkontrollen in Sinsheim am Donnerstag fortgesetzt. Auch in Eschelbronn und Epfenbach wurde kontrolliert, wie die Beamten mitteilen.

Zwischen 14 und 18 Uhr überprüften sie insgesamt 152 Fahrzeuge und 178 Personen. Ein Fahrzeug, das manipuliert war und bei dem dementsprechend die Betriebserlaubnis erloschen war, wurde aus dem Verkehr gezogen. Bußgeldverfahren gegen die Halter und die Fahrer der Autos wurden eingeleitet.

Gegen zwei Personen, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss Auto fuhren, wurden ebenfalls Ermittlungen aufgenommen. Zwei Fahrzeuginsassen hatten geringe Mengen Drogen dabei, ein Autofahrer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch gegen sie wird ermittelt.

Darüber hinaus wurden 50 Personen beanstandet, die während der Fahrt nicht angeschnallt waren oder mit dem Handy telefonierten.

"Dass solche Kontrollen absolut notwendig sind, zeigt das Ergebnis der Kontrollaktion am Donnerstagnachmittag deutlich", heißt es in der Mitteilung. Binnen vier Stunden sei rund jeder Vierte beanstandet. Um die Sicherheit im öffentlichen Raum und damit auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, sind weitere punktuelle Kontrollen bereits in der Planung.