Von Friedemann Orths

Sinsheim. Donnerstag, 6.15 Uhr: Wie wohl Millionen anderer Deutscher auch, schaut Corina Rosskopf auf ihr Smartphone. Die 39-Jährige ist soeben mit ihrem blauen Citroën in der Hauptstraße 150 angekommen. Hier arbeitet sie bei dem mobilen Pflegedienst Mayerhöffer, der sich um Pflegebedürftige in und um die große Kreisstadt kümmert. Die RNZ hat sie eine Schicht lang begleitet.

Unterstützung per App

Der Blick auf ihr Handy gilt aber nicht einer Nachricht, sondern gibt ihr wichtige Informationen zu ihrer heutigen Schicht. Mit der App, die das Unternehmen derzeit testet, werden ihr die Menschen angezeigt, zu denen sie gleich auf ihre sechsstündigen Fahrt durch Sinsheim-Ost und -Rohrbach aufbrechen wird.

Nach getaner Arbeit überprüft Corina Rosskopf gemeinsam mit Geschäftsführer Eike Mayerhöffer die Daten der Tour am Computer.

"Natürlich haben wir Druck", sagt Corina Rosskopf im Hinblick auf die App und ihre streng durchgetaktete Tour. Schließlich warten die Kunden des Unternehmens auf "ihre" Pfleger und möchten morgens so bald wie möglich aus den Federn geholt und geduscht oder gewaschen werden. So hätten manche Kollegen auch Zweifel an der App gehegt und sich Sorgen gemacht, dass der dort eingetragene Zeitplan für mehr Stress sorgen könnte. Für Corina Rosskopf ist das jedoch kein Thema: "Unser Chef nimmt uns hier den Druck und setzt sich mit uns zusammen, um die Tour zeitlich zu optimieren. Dauert es bei einer Person mal etwas länger, kann man gleich eine Notiz hinzufügen."

"Schwester Corina"

Nach kurzer Fahrt stoppt "Schwester Corina", wie sie von den Pflegebedürftigen genannt wird, ihren Dienstwagen vor dem Haus der ersten Patientin. Sobald sie bei einem Kunden angekommen ist, startet sie den Timer der App. Der erste Einsatz des Tages verläuft relativ schnell: Lediglich Medikamente gegen Depression verabreicht die examinierte Krankenschwester einer Frau.

Der Gesetzgeber gibt eine genaue Dokumentation der Medikamentengabe vor. Deshalb notiert Corina Rosskopf in einer Patientenmappe penibel, wie viel von welchem Medikament verabreicht wurde. Auch die Pflegeleistungen, wie beispielsweise das Waschen, werden hier dokumentiert. Derzeit, während der Testphase der App, geschieht das noch doppelt: digital und ganz klassisch auf Papier. Bevor sie zum nächsten Termin aufbricht, scherzt Corina Rosskopf noch mit der älteren Frau und teilt ihr mit, wann sie das nächste Mal zu ihr kommt.

"Nur examinierte Pflegekräfte"

"Die Arbeit ist schon hart", sagt Corina Rosskopf ganz offen. Zwar dauert eine Schicht "nur" sechs Stunden, "dafür hat man Probleme, auf seine Stunden zu kommen". Deshalb wird bei Mayerhöffer in einer Zwölf-Tage-Woche gearbeitet. Anstrengend, aber als Ausgleich haben die Pfleger dann länger frei. Insgesamt beschäftig der Pflegedienst rund 70 examinierte Pfleger, sagt Geschäftsführer Eike Mayerhöffer.

Eine examinierte Pflegekraft hat eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen, an deren Ende ein Examen abgelegt werden muss. Dieses befähigt dazu, Medikamente zu richten, Wunden zu versorgen oder Infusionen zu legen. "Wir sind stolz darauf, dass wir einer der wenigen Pflegedienste sind, die nur mit examinierten Kräften arbeiten", sagt Eike Mayerhöffer.

"Was kommt jetzt?"

Natürlich gebe es auch Kunden, zu denen man weniger gerne fahre, sagt Corina Rosskopf. Sie wurde beispielsweise schon bedrängt - "verbal und körperlich", erzählt sie. Gerade für junge Kollegen sei das eine heikle Situation, da sie nicht immer wüssten, wie man sich bei solchen Vorfällen verhalten soll. Hier helfe nur, eine klare Kante zu zeigen und zu sagen "Jetzt reichts", weiß die erfahrene Pflegerin, die ihren Job seit mittlerweile 22 Jahren macht. "Manchmal geht man auch aus der Tür und weiß, dass man die einzige Person ist, die heute zu Besuch kommt", erzählt sie während der Fahrt zum nächsten Patienten. "Da fragt man sich schon: Was kommt jetzt?"

"Etwas dick geworden"

Als nächstes geht es zu einem Senioren, der gemeinsam mit einer Haushaltshilfe lebt. Er leidet an Diabetes und globaler Aphasie, einer schweren Sprachstörung. Dies bedeutet, dass er nicht mehr sprechen kann, jedoch alles versteht. Seine polnische Haushaltshilfe Kristina Belak kümmert sich sechs Tage pro Woche rund um die Uhr um ihn. Sie hat in der Wohnung ein eigenes Zimmer und macht den Haushalt oder geht einkaufen. Was die Pflege betrifft, kümmert sich Corina Rosskopf um den Mann. "Er war früher im Gesangverein, weshalb wir oft gemeinsam singen", erzählt Kristina Belak, während die Pflegerin dem Rentner aus dem Bett hilft und ihn ins Bad begleitet. "Am Anfang war es nicht einfach, da reagierte er ablehnend auf mich. Jetzt verstehen wir uns aber super." Die Polin kocht abwechslungsreich - "heute gibt es Fisch" - und verwöhnt den Kranken auch mit heimischer Küche. Mit einem Lachen und etwas stolz teilt sie, während sie das Frühstück richtet, mit: "Er ist etwas dick geworden."

Schnittstelle zwischen Patient und Arzt

Vor dem Essen misst "Schwester Corina" den Blutzucker und spritzt das Insulin. "Wir sind auch die Schnittstelle zwischen Patient und Arzt", erklärt sie auf dem Weg zum Auto. Oft trauten sich die Pflegebedürftigen nicht, sich wegen Beschwerden beim Arzt zu melden. Außerdem dient ein Anruf beim Doktor auch als Absicherung: "Wenn ich anrufe, kann ich sicher sein, dass sich darum gekümmert wird", erklärt Corina Rosskopf, die nicht zögert, bei Auffälligkeiten den Hausarzt zu informieren.

Bei jedem Kunden hat der Pflegedienst eine Kiste mit den benötigten Pflege- und Hygienematerialien deponiert. Dazu gehören neben Desinfektionsmittel auch Verbände, Einmalhandschuhe und Schürzen. So muss sich die Pflegekraft nicht jedes Mal umziehen, wenn sie das Haus verlässt, und Keime haben keine Chance.

"Man sieht viel Leid"

Nachdem die nächste Patientin angezogen im Rollstuhl sitzt und von einem FSJler zur Tagesbetreuung abgeholt wurde, macht sich Corina Rosskopf erneut auf den Weg, immer die Zeit per App im Blick. "Der Job geht einem schon nah", reflektiert sie auf dem Weg zum betreuten Wohnen in Rohrbach. "Man sieht viel Leid." Der Pflegedienst Mayerhöffer kümmert sich nämlich nicht nur um Senioren, sondern beispielsweise auch um schwer kranke Krebspatienten. Letztes Jahr umsorgte Corina Rosskopf sechs Erkrankte, die mittlerweile alle verstorben sind. "Bei manchen ist man auch der Ansprechpartner für alles," erzählt sie.

"Meine Lieblingsschwester"

9.15 Uhr, angekommen bei der Verwaltungsstelle Rohrbach - dort bietet der Pflegedienst betreutes Wohnen an. Corina Rosskopf packt eine Tüte voller Süßigkeiten aus. "Letzte Woche hat eine Bewohnerin zu ihrem Geburtstag ein super tolles Frühstück mit allem drum und dran organisiert, da muss ich mich jetzt revanchieren", erklärt sie. Irmgard Haufe, 81, wohnt seit der Eröffnung des betreuten Wohnens hier. Sie selbst ist nicht pflegebedürftig, ihr Mann braucht jedoch seit einem Schlaganfall einen Rollator. Da ihre Tochter in Steinsfurt lebt, haben sich die beiden entschlossen, aus Sachsen nach Rohrbach zu ziehen und sind froh über die "gute Laune", die Corina Rosskopf mitbringt. Für Irmgard Haufe ist sie "eine 1-A-Schwester, eine bessere gibt es nicht". Mit ihrer Art bringe sie "Lebenslust rein" und "reißt die Menschen mit". "Das ist ansteckend." Und auch eine andere Kundin des Pflegediensts, bei der Corina Rosskopf Blutdruck misst, hält große Stücke auf "Schwester Corina": "Sie ist meine Lieblingsschwester."

"Man weiß, was man geschafft hat"

Gegen 12 Uhr und nach elf Hausbesuchen ist die heutige Tour schließlich beendet. 28 solcher Touren fahren die Pflegekräfte von Mayerhöffer jeden Tag. Für Corina Rosskopf ist jetzt aber noch kein Feierabend. Zurück in der Zentrale bespricht sie sich mit Eike Mayerhöffer, der mit ihr abklärt, bei welchen Patienten Zeit gewonnen werden kann oder mehr Zeit als eingeplant nötig ist. Diese Informationen benötigt der Chef für die Dienstpläne. Auch zu beachten: das Sinsheimer Verkehrschaos während Fußballspielen, das die mobilen Pflegedienste oft behindert. Danach belädt sie das Auto mit Pflegeutensilien aus dem Lager oder bestellt neues Material. "Man weiß, was man geschafft hat", sagt Corina Rosskopf am Ende ihrer Schicht. "Jetzt geht es zu Hause weiter - wir wohnen auf einem Hof." Dort kümmert sie sich um ihre Pferde - ganz ohne App.