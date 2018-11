Gemmingen. (isi) Der Gemeinderat möchte das Sanierungsgebiet "Ortszentrum Gemmingen" um ein Jahr verlängern. Einstimmig hat das Gremium beschlossen, diese Verlängerung beim Land zu beantragen.

Seit 1. Januar 2008 gibt es das Sanierungsgebiet, und in knapp 50 Ausbauten im innerörtlichen Bereich flossen Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm. Neben der Umgestaltung des Rathausplatzes und zahlreicher privater Projekte fließen aktuell auch Mittel in die Sanierung des Gärtnerhauses. Auch das Rentamt liegt im förderberechtigten Rahmen. Wie berichtet, ist das historische Gebäude in der Eppinger Straße/Ecke Stettener Straße in Privatbesitz und soll ebenfalls in altem Glanz erstrahlen. Doch der Abstimmungsprozess mit der Landesdenkmalbehörde zog sich in die Länge, Gutachten wurden angefordert, weshalb mit der Sanierung noch nicht begonnen werden konnte.

"Wir sind froh, für diese umfangreiche Renovierung einen engagierten privaten Investor gefunden zu haben und möchten, dass er die Sanierungsmittel nutzen kann", erklärte Bürgermeister Timo Wolf. Das Sanierungsgebiet würde nach zehn Jahren Ende April 2019 auslaufen. Da die Verwaltung befürchtet, dass die Genehmigungsprozesse sich weiter verschleppen und damit der Zeitraum nicht ausreicht, um mit dem Umbau zu beginnen, soll das Sanierungsgebiet um ein Jahr bis April 2020 verlängert werden.

Noch zwei weitere Vorhaben hat die Gemeinde auf der Agenda: Das Bahnhofsgebäude liegt ebenfalls im Sanierungsgebiet und hätte Möglichkeiten, Zuschüsse zu erhalten. Allerdings ist es in Privatbesitz, und seither hatten Eigentümer des Gebäudes in der Bahnhofstraße 50 keine Bereitschaft zur Sanierung gezeigt. "Wir würden gern noch einmal einen Versuch starten", erläuterte Wolf. Auch zum Erwerb des Hauses wäre die Gemeinde bereit. Das Gebäude in der Bahnhofstraße 41, in dem der evangelische Kindergarten, die Ortsbücherei und das Jugendhaus ihr Domizil haben, liegt ebenfalls im Einzugsbereich des Sanierungsgebietes. "Die Sandsteinfassade bröckelt", weiß Wolf. Daher könnten auch hier Mittel eingesetzt werden, um das Haus zu renovieren. Mit dem Zeitpuffer bis April 2020 bleibt genügend Zeit, die Pläne auch dafür zu entwickeln.

Der momentan bewilligte Förderrahmen beträgt knapp 6,6 Millionen Euro, die Finanzhilfe des Landes liegt bei 3,95 Millionen Euro. Gut 2,6 Millionen Euro fließen als Eigenanteil von der Gemeinde in die Projekte und sind im Haushaltsplan enthalten. Mit diesen Geldern können alle bisher abgeschlossenen Optionsvereinbarungen bezuschusst werden, und es wären noch Mittel verfügbar, um die beiden Vorhaben in der Bahnhofstraße ebenfalls noch zu realisieren.