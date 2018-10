Der große Laubangriff: Beim Windspiel am 23. September in Waibstadt stürzte dieser Baum um. Mit der abgebrochenen Begegnung hat sich nun das Sportgericht befasst. Foto: Schütz

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Man kann die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Sinsheim auch im Sturm erobern. Wie das geht, weiß der orkanerprobte TSV Neckarbischofsheim.

Die Gutschrift ist auf dem Konto. Drei Punkte mehr hat der TSV Neckarbischofsheim in der Fußball-Kreisliga jetzt auf der Habenseite, statt 19 sind es neuerdings 22 Zähler. Nach dem Spielabbruch vor zweieinhalb Wochen bei der SG Waibstadt hat die Spruchkammer das Fast-Endergebnis aus der 86. Minute bestätigt. "Wir haben 3:0 gewonnen. Jetzt ist es offiziell", freut sich Herbert Heer, der Spielleiter des Tabellenführers.

Dass das Spiel so gewertet wird, daran hatte keiner der Beteiligten gezweifelt. Bis kurz vor Schuss hatte "Bischesse" mit 3:0 geführt, ehe ein Orkan über das Biesigstadion hinwegfegte. Wolkenbruchartig ging ein Platzregen über dem Rasen nieder, Blitze zuckten am Himmel, es windete und stürmte - so sehr, dass im Seitenaus ein Baum umknickte und auf das Geländer stürzte. Wetter kann wahrhaft umwerfend sein.

"Ein paar Minuten zuvor standen da noch ein paar Zuschauer. Ich bin froh, dass niemand erschlagen wurde", sagt Markus Stumpf, der SG-Vorsitzende. Horst Schütz kann es nur bestätigen. Der Presse- und PR-Verantwortliche des TSV war einer der Schaulustigen, die sich in der Nähe des Baumes aufgehalten hatten. "Zwei Minuten später, und ich hätte was abgekriegt. Dann könnten wir uns wahrscheinlich jetzt nicht so unterhalten", erklärt Schütz. Eine Zuschauerin hatte noch mehr Glück. Sie hatte trotz des Unwetters an Ort und Stelle ausgeharrt - und wurde nur um einen halben Meter vom Baum verfehlt.

Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl. Er unterbrach die Partie. Spieler und Betreuer flohen unter das Dach der Faustballhütte und warteten ab. Mehrmals versuchte der Unparteiische, die Partie nochmals aufzunehmen und die "Unvollendete" zu beenden, immer wieder machte das Gewitter einen Strich durch die Rechnung.

Erst nach knapp 25 Minuten war die Luft wieder rein, und das Spiel wurde angepfiffen - allerdings ohne die SG, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr mitspielen wollte. "Wir haben dem Schiri von Anfang an gesagt, dass wir nicht mehr auf den Platz gehen. Wir wollten nichts unnötig riskieren. Wir wollten nicht, dass noch jemand vom Blitz getroffen wird", erklärt Markus Stumpf.

Dass die Partie nun mit 3:0 für Neckarbischofsheim gewertet wird, ist für den SG-Chef "völlig in Ordnung". Die Mindeststrafe von 60 Euro für das Nichtwiederantreten der Mannschaft akzeptiert die SG ohne Protest.

Was erstaunlich ist: Der TSV Neckarbischofsheim ist inzwischen mindestens so stürmisch wie der Orkan vom 23. September. Dem 3:0 in "Waibschd" ließ die Elf von Oliver Mahrt ein 5:0 gegen Türkspor Eppingen und ein 6:2 beim TSV Steinsfurt folgen - die Mahrt-Männchen spielen Kreisliga-Fußball von einem anderen Planeten. "Es gibt keine bessere Mannschaft in der Liga. Neckarbischofsheim steht hinten stabil und hat vorne richtig gute Leute", lobt Markus Stumpf den Lokalrivalen.

Der TSV ist selbst überrascht, wie rund es läuft. Stützen wie Jonas Haffelder, Nico Mayer und Maximilian Seidelmann fallen verletzungsbedingt längerfristig aus, Tobias Lorenz ist für ein halbes Jahr in China. Dennoch stimmt es hinten wie vorne, und Neuzugänge wie Benjamin Huwer und Soner Gülay erweisen sich als wertvolle Verstärkungen. "Hinzu kommt, dass unser Torjäger Marcel Schaardt in glänzender Verfassung ist", berichtet Herbert Heer.