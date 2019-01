Bei dem Brand in dem Oberderdinger Seniorenzentrum am 31. Mai starb eine 82-jährige Heimbewohnerin. Archiv-Foto. Foto: 7aktuell

Oberderdingen. (dpa-lsw) Im Mordprozess um den Tod einer Seniorin in einem Altenheim schweigt der Angeklagte bislang. Vor dem Landgericht Karlsruhe lehnte der 24-Jährige zum Prozessauftakt am Montag über seinen Anwalt Angaben rund um die ihm vorgeworfene Tat ab.

Der junge Pfleger soll Ende Mai vergangenen Jahres ein unbenutztes Bett in einer Pflegeeinrichtung in Oberderdingen angezündet haben. Dabei starb eine 82 Jahre alte Frau. Ihren Tod habe der Mann mindestens in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft. Eine weitere Heimbewohnerin war lebensgefährlich verletzt worden, überlebte aber knapp.

"Mein Ziel ist Freispruch", sagte der Verteidiger des Mannes in einem verlesenen Statement. Es gebe keinerlei Belege für die Täterschaft seines Mandanten - außer, dass dieser am Tag des Brandes in dem Heim gearbeitet habe. Andere mögliche Tatverdächtige seien nicht mal in Betracht gezogen und nicht überprüft worden.

Neben Mord und gefährlicher Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, für zwei weitere Brandstiftungen, verantwortlich sein. Dabei waren im März und April, kurz vor dem tödlichen Brand in dem Pflegeheim, ein Feuer jeweils in der gleichen Scheune gelegt und Heu- und Strohballen angezündet worden. Verletzt wurde seinerzeit niemand. Auch dafür gebe es keine Beweise, so der Verteidiger.

Die Aussagen von am Montag vernommenen Zeugen brachten am ersten Verhandlungstag wenig Klarheit. Der Angeklagte sei als freiwilliger Helfer der Feuerwehr bei beiden Scheunenbränden vor Ort gewesen, sagte der Besitzer der Scheune. Er habe sich auffällig interessiert erkundigt, ob die von einer Überwachungskamera an der Scheune gemachten Aufnahmen brauchbar seien. Auf den Bildern ist schemenhaft eine Person zu erkennen. Aber auch zwei andere Männer seien als mögliche Täter kurz im Blickfeld gewesen.

Weitere Zeugen sollen im Verlauf des Prozesses gehört werden und dann auch zum Tag des tödlichen Feuers in dem Altenheim aussagen. Der 24-Jährige sitzt seit dem 13. Juni 2018 in Untersuchungshaft. Insgesamt sind acht Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könnte demnach am 13. Februar fallen.

Update: 7. Januar 2019, 16.09 Uhr