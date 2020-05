Neidenstein. (bju) Kein Altortfest im Burgdorf. Das entschied jetzt Bürgermeister Frank Gobernatz in Absprache mit der Verwaltung und in Gesprächen mit den teilnehmenden örtlichen Vereinen und deren Vertretern. "Wir sind vom Verbot der Großveranstaltungen bis Ende August aufgrund der Pandemie wie viele andere Kommunen in der Region betroffen." Eigentlich hätte das beliebte und weit über Neidenstein hinaus bekannte Fest am Wochenende vom Samstag, 15. bis Sonntag, 16. August stattfinden sollen.

Gobernatz habe noch gehofft, dass es eine "genaue Definition von Großveranstaltungen" geben könnte und hatte aus diesem Grund die finale öffentliche Entscheidung auf Nachfrage der RNZ immer wieder vertagt. "Aber die Maßnahmen bezüglich Abstand und Hygienevorschriften sind mit dieser Anzahl von Besuchern nicht zu kontrollieren. Auch nicht für die Vereine."

Der romantische Altort mit seinen Fachwerkhäusern und den engen Gassen, in denen an den zwei Festtagen immer reges Treiben herrscht sowie die Burgbeleuchtung mit Brillantfeuerwerk hatten sich zu echten Besuchermagneten in der Region gemausert. Selbst als das Feuerwerk 2018 aufgrund der langen Trockenheit und der daraus resultierenden Brandgefahr abgesagt werden musste, tat das dem großen Besucherandrang keinen Abbruch.

Das Altortfest hat seinen Ursprung im Jahr 1994 und war vom damaligen Bürgermeister Peter Haas initiiert worden. Anlass für das Altortfest war die Fertigstellung der Sanierung des Unterdorfs, bei dem die Kopfsteinpflasterung und weitere Maßnahmen erledigt worden waren. Als dann das verheerende Hochwasser im Juni 1994 immense Schäden verursachte, hatten sich alle Vereine im Ort sofort solidarisch mit den Opfern erklärt. Der Hauptanteil des Veranstaltungserlöses wurde damals den vom Hochwasser geschädigten Bürgern zur Verfügung gestellt. Den Erlös für dieses Jahr hätten die teilnehmenden Vereine jetzt selbst in der 14. Auflage des Altortfestes gut gebrauchen können. Dass diese durch die Absage auf ihre fest eingeplanten Einnahmen verzichten müssen, tue Gobernatz besonders leid.

Erfahrungsgemäß kommen zu dem Altortfest, das traditionell alle zwei Jahre stattfindet, durchaus so viele Besucher, wie Neidenstein Einwohner hat. "Das wäre eine große Einnahmequelle gewesen", bedauert auch René Zimmermann vom SV Neidenstein die Absage. Der Kassier des mitgliederstärksten Ortsvereins hofft weiterhin auf die Jubiläumsveranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins, zu denen eine Sportwoche und ein Festbankett zählen. Für ihn ist aber eine möglicherweise größere Kerwe im Oktober, um den Vereinen ihre Einnahmen zu sichern, keine Option: "Da kommen von auswärts nicht so viele Gäste."

Ein Altortfest 2021 im kommenden Jahr ist für Zimmermann und seinen Vorstandskollegen schon eher begrüßenswert. Überlegungen dieser Art oder andere zusätzliche Feste sollen in den kommenden Vereinsvertreterversammlungen diskutiert werden, kündigte Gobernatz an.