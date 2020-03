Die Hauptstraße zur besten Einkaufszeit: Kaum etwas ist in Sinsheim zur Zeit noch so, wie es noch vor wenigen Wochen war. Auch die Entscheider sind im Krisen-Modus. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein leidenschaftlicher Hände-Schüttler ist Sinsheims Oberbürgermeister immer gewesen, das sagt er selbst, "das ist mein eigentlicher Stil". Seit der Corona-Krise muss sich Jörg Albrecht in einem Job üben, der keinem leicht von der Hand geht. Auch das gibt er zu. Nicht Zuschüsse, die einem durch die Finger rinnen könnten, sind jetzt das Problem. Nicht Stadt- und Verkehrsleitplanung, sondern Krisenmanagement, handfest und waschecht.

Plötzlich war Albrecht jener Sinsheimer OB, der die Stadt durch die – wenn man Beobachtern glauben kann – größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steuern muss. Nach einer Zeit der Erfolge, der Stadtentwicklung, des Aufwärtstrends und der fröhlichen Anlässe. Zwar geht Albrecht noch immer so gut wie jedes Mal sofort ans Handy, wenn man ihn anruft. Doch sind ihm Sorgen schon beim "Ich ruf zurück"-Flüstern anzuhören. Und da ist er wieder, der Satz, dass man an der Verwaltungsspitze auch "ganz schön einsam" mit den Entscheidungen sein kann.

"Mein Terminkalender ist weiß", sagt er, was stimmt und irgendwie doch nicht: Das, was im Hintergrund piept beim Handy-Gespräch, sind in der Regel seine eigenen Nachrichteneingänge. "Drei, vier Mal" erhielten sie während ihrer Krisenmeetings E-Mails, die die Sachlage von Grund auf ändern. Ganz allein ist Albrecht aber nicht. Täglich tagt der Krisenstab im Rathaus – "abstands-korrekt" im Großen Sitzungssaal. Inzwischen seien die Meetings "kürzer und effizienter" geworden.

Gemeinderatssitzungen sind indessen ausgesetzt. Das Gremium hat über 40 Mitglieder, undenkbar in diesen Zeiten. Die Stadträte erhalten eine Art Newsletter, kürzlich wurde die Anwendung "Face Time" auf die Rats-Tablets gespielt – für Video-Konferenzen, die laut Albrecht "persönliche Termine nicht ersetzen können". Bislang gab es sie noch nicht. Alle 14 Tage soll nun der Ältestenrat der Stadt zusammenkommen, ebenfalls im großen Saal: die Sprecher der Gemeinderats Fraktionen und Albrechts drei ehrenamtliche Stellvertreter.

Entscheiden kann man so nur das Nötigste: Bebauungsplanverfahren müssen öffentlich verhandelt werden, Grundsatzbeschlüsse, wie sie Verkehrs-Großprojekte bedürfen würden, ebenso. Jedoch haben sie Albrecht mit dem Recht ausgestattet, in Rücksprache und per Eilentscheidung Bauaufträge zu vergeben und so die wichtigsten laufenden Projekte zu Ende zu bringen: "Theodor-Heuss-Schule, Kindergarten Süd und Drei Könige". In diesen Zeiten erweise sich die "vertrauensvolle Arbeit an der Sache", die Verwaltung und Stadträte leisteten "als Glücksfall", sagt Albrecht.

Hier setze er auch "Baudezernent, Kämmerer und Amtsleiter" als Ratgeber. Würden Zweifel angemeldet, fielen diese "zur Zeit umso stärker ins Gewicht". "Den Fürsten zu spielen, wäre dumm", sagte Albrecht gestern, "so etwas fällt Dir hinterher garantiert auf die Füße." Dass das Jahr 2020 als "Jahr des Zuendebringens" ausgelobt wurde – keine größeren Projekte anstehen – erweise sich in Corona-Zeiten als Glück im Unglück.

Redundanzen sind ein weiteres Thema: Eine zweite Feuerwehrführung, Leute, die bei der Wasserversorgung und ähnlichen wichtigen Bereichen das Ruder übernehmen können, falls einer krank wird. All das habe man in den vergangenen Tagen aus dem Boden gestampft. Was aber, wenn einer der Krisenstab-Mitglieder erkrankt? Sie haben keine Redundanz. Albrecht auch nicht. "In häuslicher Quarantäne würde ich mit Sicherheit online weiter arbeiten", sagt er. Dass er ausfallen und selbst krank werden könnte, ist ein Thema, das Albrecht ähnlich dicht an sich heranlässt wie die Heimattage-Frage: Wie viel vom Landesfest ist überhaupt noch zu retten?

Sind die Heimattage nicht schon längst gelaufen? Noch will Albrecht keine abschließende Antwort hierauf geben. Die Nachrichten, die Maßnahmen der vergangenen Tage hätten immer geringere "Halbwertszeiten", weshalb man derzeit "besonnen, strukturiert und klar" überlege, welche Parts des Landefests auf welche Art und Weise gerettet oder gecancelt werden. Es gebe Überlegungen, das 1250. Stadtjubiläum im kommenden Jahr zu feiern. "Oder zu einem Zeitpunkt, wenn den Leuten zum Feiern zumute ist."